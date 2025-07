Jak si holky ze SOCDEM a Stačilo! pořešily šaty na tiskovku a co „dropnul“ Lipavský

Jak na svých sociálních sítích ukázala předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová, řešily se šéfkou komunistů Kateřinou Konečnou i mnohem „podstatnější“ věci.

„Co si dáš v pondělí na sebe?“ napsala Maláčová Konečné. „Budu mít bílý kostým. Ty?“ reagovala hlavní tvář hnutí Stačilo!, k čemuž šéfka SOCDEM přidala červené srdíčko. „Já asi červené šaty,“ odpověděla vzápětí. Tak hlavně, že se holky domluvily.

Pánská část vyjednávacích týmů takové věci nedomlouvala. Jak popsal šéf Stačilo! Daniel Sterzik alias blogger Vidlák, řeč byla hlavně o kravatách. „Řešili jsme, že když bude jedna v červeném a druhá v bílém, budu mít já mezi nimi modrou kravatu. Ale nakonec jsme si řekli, že to uděláme bez kravat,“ uvedl. Nejzásadnější část jejich spojenectví tedy byla zdárně vyřešena a teď uvidíme, jak to bude fungovat v praxi.

● Ministr zahraničí Jan Lipavský – aktuálně za ODS – možná působí jako nanicovatý nudný paňáca. Jak však Politický diář upozornil už v jednom z předchozích vydání, občas se umí pořádně „rozjet“. Zvlášť, když se dostane k některé ze svých sociálních sítí. „Zítra dropnu k Ukrajině 2000 nejdůležitějších slov. – Česko ubráníme! – Komunismus = zlo. – Babiš je recidivista,“ vyťukal třeba v krátkém sledu bez zjevného kontextu předevčírem.

Snad každý, kdo psal na sociální sítě v podnapilém stavu, si nejspíš někdy v životě přál, aby měl jeho počítač či mobil funkci, která by dokázala detekovat míru alkoholu v krvi a v případě, že přesáhne jistou hranici, by zkrátka danému člověku příspěvky na sociální sítě či textové zprávy neumožnila poslat.

Vzhledem k osobnostnímu ustrojení Jana Lipavského je však pravděpodobné, že to nebude tento případ. Člověk by se skoro mohl vsadit, že všechny ty výkřiky píše naprosto střízlivý a dávají mu smysl. No, tak aspoň někomu.

● Premiér Petr Fiala se vydal do Berlína na návštěvu k německému kancléři Friedrichu Merzovi, aby spolu přátelsky pohovořili o podpoře Ukrajiny, energetice, dopravě a vztazích obou zemí. Význačné návštěvy si všiml i tamní tisk, stejně jako toho, že Česko na podzim čekají volby do Sněmovny.

List Politico předvolební situaci v Česku a hlavní soky shrnul takto: „Skoro dva měsíce před českými volbami je pravicový populista Andrej Babiš v průzkumech na přední příčce.“ Své hodnocení Politico věnovalo i Petru Fialovi, když ho v souvislosti s muniční iniciativou, kterou hodlá Babiš zrušit, označilo za „důležitého podporovatele Ukrajiny“. Sláva!

● Devatenáctiletý Filip Neruda, syn europoslankyně Danuše Nerudové, se už v šestnácti zapojil do kampaně své matky. Strhl na sebe pozornost a od té doby čas od času na sociálních sítích sdělí, kdo, co a proč dělá blbě. Tedy týká se to pochopitelně politiků, se kterými nesouhlasí.

Kandidátka Stačilo! Petra Rédová nyní zveřejnila, že Neruda ve třetím ročníku gymnázia propadl, neudělal reparát, a nemohl tak k maturitě. Což coby „útok na dítě“ pobouřilo nejen Nerudovou, ale i její podporovatele včetně známých osobností. „Co tě nezabije, to tě posílí! Třeťák na gymplu je svině, v pololetí jsem propadl, a nakonec se v životě uplatnil. Komunistické kolaborantské obludky, zalezte do kanálu a šoupejte nohama. Je suis Filip Neruda,“ napsal režisér Jan Hřebejk a přidali se další.

Skoro se zdá, že kdo na gymplu nepropadnul, je úplně mimo.