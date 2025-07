Konečná s Maláčovou se mohou ideologům klidně vysmát a čekat, koho jim Fiala ještě nažene

Spolupráce mezi hnutím Stačilo!, jež vede Kateřina Konečná, a Sociální demokracií v čele s Janou Maláčovou vzbudila odpor ještě před tím, než byla domluvena. Nejrůznější prominentní sociální demokraté proti němu protestovali. To je samozřejmě v pořádku, horší je, že zhrzení sociální demokraté kromě demonstrativního odchodu ze strany nenabízejí levicovým voličům vůbec žádnou alternativu.

A je velká otázka, zda ta tři procenta příznivců, která podle průzkumů sociálním demokratům zbyla, dají na výstrahy odpůrců integrace, anebo si řeknou, že Maláčové a spol. uvěří. S Maláčovou mají alespoň šanci, že se pár jejich zástupců probojuje do sněmovny, samostatná kandidátka strany by znamenala téměř jistě zahozené hlasy.

Ideologické cvičení

Mnohý tradiční volič bude znechucen spoluprací s komunisty, vždyť to jsou odvěcí a historicky největší nepřátelé sociálních demokratů, nicméně se nedá čekat, že by to byla většina z oněch tří procent skalních fanoušků. V tomhle lze v postupu vedení Sociální demokracie vidět racionalitu. Ostatně v médiích proti spolupráci levice nejhlasitěji protestují tradiční propagátoři pravice, jejichž rady voliče levice až tak nezajímají.

A ideové výtky? Ty jsou pohříchu jen ideologickým cvičením. Řeči o slučovacím sjezdu, o likvidaci strany jako po únoru 1948 jsou jen ahistorickým plácáním. Vždyť se spojují pouhé malé strany (navíc několik) při příležitosti jedněch voleb, a tento nový subjekt ani po volbách nebude mít rozhodující slovo v dolní komoře.

Tuzemští političtí kazatelé, ano jsou to pohříchu jen kazatelé, nejsou zdrženliví v používání historických paralel, takže se to v jejich prohlášeních hemží Gottwaldy, aniž by nějaké paralely s minulostí byly doložitelné. Ostatně četnost Hitlerů v našem politickém provozu usvědčuje tuzemské politiky z intelektuální lenosti, možná i invalidity.

Paní Maláčová ví, že pár týdnů špačkování bývalých spolustraníků ji za tenhle pokus stojí. Klíčové totiž nebude, že se Sociální demokracie dohodla s komunisty, ale to, co předvedou straničtí představitelé, pokud se do sněmovny dostanou.

Budou-li pasivní, případně z nich polezou jen obecné plky, jaké jsme od sociálních demokratů slyšeli dosud, může to být poslední hurá naší nejstarší politické strany. A samozřejmě by to přispělo k představě, že komunisté „požrali“ Sociální demokracii. Budoucnost strany je ovšem stále především v rukou straníků a jejich reprezentantů.

Šance pro „zapomenuté“ voliče

Je legrační, že žijeme v zideologizované době, která udělá i ze snah o prosazení zákona o obecném referendu málem protidemokratický zločin. Referendum máme v ústavě a patří k demokracii, proč se tedy tvářit, že je referendum toxické? A že komunistka Konečná slibuje referendum o vystoupení z NATO a EU?

To je čirá fantazie, zákon o obecném referendu musí odsouhlasit Senát i sněmovna, jedná se o ústavní zákon, který nutně vyžaduje dvě třetiny hlasů obou parlamentních komor. Šance Konečné s Okamurou jsou tedy nevelké. Ostatně tuto normu neprosadil prozatím nikdo a to ani v dobách, kdy ideologové v referendu ještě neviděli Velkého Satana.

Na tomto místě možná nezaškodí připomenout, že i politický cíl vystoupení z NATO či EU je zcela legitimní a neprotiví se demokratickým pravidlům. Že je to nebezpečná pitomost, je věc jiná. Nicméně snaha zakazovat legitimní politické cíle, které nejsou v rozporu se zákony a pravidly, je v největším myslitelném rozporu s liberální demokracií. To nechť si její „obránci“ uvědomí.

Čekají nás volby, ve kterých se „zapomenutí“ voliči pokusí o získání podílu na moci. Bez ohledu na vyprávěnky o zápasu Západu s Východem, liberalismu s diktaturou či prosperity s chudobou, hlavním a největším trumfem stran opozice jsou výsledky vlády Petra Fialy. Nedostatky v komunikaci vlády, které její představitelé nejčastěji přetřásají, nejsou klíčové.

Hlavní roli hrají: kumulovaná inflace, energetická drahota (vzhledem ke kupní síle platíme nejvíc v Evropě), nedostupné bydlení, pracující chudí a nulová snaha vlády s těmito problémy pohnout. Zejména zásluhou Fialovy vlády se Maláčová s Konečnou o svou politickou budoucnost bát nemusejí.