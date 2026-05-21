Stalo se na Žižkově. Jak pravda a láska zvítězily nad pivem „dezoláta“

O prvním červnovém víkendu se bude v žižkovském parku Parukářka konat tamní tradiční pivobraní. Bývají u toho kapely, soutěže a také tři desítky malých pivovarů. V roce 2023 jejich souboj o nejlepší pivo vyhrál Malý Janek z Jinec. Letos se tedy přihlásil také.
Malý Janek je pivovar spojený s politikem Jiřím Janečkem. Svoji kariéru zahájil u Mladých sociálních demokratů, poté byl pražským radním a poslancem za ODS. Po konci u občanských demokratů založil Občanskou konzervativní stranu (O.K. strana), v covidové době bojoval proti vládním opatřením v rámci iniciativy Chcípl PES, následně si založil Hnutí PES. Před dvěma roky to na kandidátce Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) marně zkoušel ve volbách do europarlamentu, loni byl lídrem Přísahy v Moravskoslezském kraji při volbách do Sněmovny. A vedle toho všeho je hlavní tváří – byť ne majitelem – pivovaru Malý Janek v Jincích u Příbrami. Pivo mají opravdu skvělé.
Jak vidno, politická kariéra, ze které se leckomu s liberálnějším smýšlením může udělat mírně šoufl. Ostatně abychom parafrázovali slogan z reklamy na jiný pivovar: „Pivo má jako křen, jenom ten vrchní je takovej divnej.“
Nicméně s tím vším se Malý Janek přihlásil na Žižkovské pivobraní. Z radnice Prahy 3 jim nejprve poslali potvrzení registrace s tím, že ve druhé polovině dubna pošlou k podpisu návrh nájemní smlouvy. Součástí potvrzovacího listu byl i výčet sankcí, které by pivovar čekaly, kdyby se z vlastní vůle rozhodl účast zrušit.
Jenže krátce poté vzal celý příběh rychlou obrátku. „Děkujeme za registraci na Žižkovské pivobraní 2026 i za dosavadní komunikaci ohledně vaší účasti. Vaše registrace byla sice původně potvrzena, ale následně jsme však na základě nově zjištěných skutečností a po dalším interním vyhodnocení charakteru, koncepce a organizačního nastavení akce dospěli k rozhodnutí účast Vašeho pivovaru na letošním ročníku zrušit,“ napsala úřednice žižkovské radnice. „Toto rozhodnutí jsem učinila po důkladném zvážení všech souvisejících okolností a považuji jej za konečné,“ dodala bez bližšího vysvětlení.
Skutečné důvody se nikdo z pivovaru Malý Janek nedozvěděl. Mluvčí Prahy 3 sice slíbil vyjádření, nakonec ale nechtěl jít nad rámec stanoviska oné radniční úřednice. O špatnou kvalitu piva se ale zcela bezpochyby nejednalo, ostatně jak už bylo řečeno, před dvěma roky soutěž na Žižkovském pivobraní vyhráli. V úvahu tak připadají vlastně jen dvě varianty. Za prvé možný tlak konkurentů. Za druhé politické názory Jiřího Janečka, což pro MF DNES mimo záznam připustili i někteří politici či úředníci z tamní radnice. Tu, mimochodem, vede široká koalice, ve které mají zastoupení TOP 09, hnutí STAN, Piráti, Zelení i tamní odnož Prahy sobě.
Neznámý autor nápisu na jedné z tamních zdí by tedy měl svůj výtvor poopravit. Přinejmenším na Žižkově totiž pravda a láska s pivem neremizují, tam vyhrávají na celé čáře.
● Co by to bylo za týden, kdyby chyběla alespoň zmínka o aktuálních vztazích mezi prezidentem a vládou stran účasti na červencovém summitu NATO v Ankaře. Tak tedy, podle posledních kuloárních informací spolu v posledních dnech Petr Pavel s Andrejem Babišem bez účasti médií několikrát hovořili. Prezident by do Ankary nakonec měl letět na úvodní večeři, pak vedení delegace převezmou představitelé vlády. Nicméně jsou to informace nepotvrzené, navíc do začátku summitu ještě zbývá pár týdnů, během kterých se ještě na trase Pavel-Babiš může stát cokoliv.