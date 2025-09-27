Korupční kauzy už volič moc neřeší. Je tomu opravdu tak?

Řekni mi, jakou korupční kauzu máš – a já ti řeknu, kdo jsi! Tři naše hlavní partaje si krátce před volbami nemají moc co vyčítat, všechny je tíží aféry, jejichž názvy zazvoní i v široké veřejnosti. Hnutí ANO má stále své letité Čapí hnízdo, ODS relativně novou bitcoinovou kauzu a STAN se aktuálně potýká se soudním dozvukem tři roky staré aféry Dozimetr. Protože jsou ale právě tři zmíněná uskupení hlavními adepty na tři stupně vítězů nadcházejících sněmovních voleb, nezdá se, že by efekt těchto kauz byl kdovíjak devastující.
ANO se s „Čapákem“ v trestní rovině potýká už nejméně deset let – a za tu dobu nikdy nespadlo z první příčky volebních preferencí, což se před ním tak kontinuálně nepovedlo žádné straně. Podobně ODS v rámci koalice SPOLU čelí už čtyři měsíce politickému, mediálnímu i policejnímu pitvání bitcoinové aféry, ale mírně kolísající preference SPOLU za tu dobu spadly maximálně o dva procentní body.
Za časů Grossova tobogánu
Jak si to vysvětlit, když se třeba před lety ve slavné aféře s bytem Stanislava Grosse jeho ČSSD jakožto poslední volební vítěz (30,2 %) propadla až k 10 procentům? A je to nějaká záruka toho, že podobně jako v ANO a ODS nebudou mít ani pro STAN fatální důsledky průběh a výsledky aktuálního soudu s Dozimetrem? Věř a víra tvá tě uzdraví – anebo také ne...
Jisté je, že korupce není a nebude jedním z hlavních témat těchto voleb, jak tomu bylo třeba před deseti či patnácti lety. Přebila ji jiná témata – stav peněženky, bezpečnostní hrozby, kulturní války. Takže je volič náchylný mnohem víc politikovi nějaké to „šméčko“ odpustit. Také výrazně zesílilo blokové až sektářské vnímání politiky. Dříve volič mnohem častěji potrestal nehodnou partaj tím, že přešel od vlády k opozici – či naopak. Dnes jsou oba bloky zabetonovány a volič přebíhá maximálně k někomu jinému na své straně barikády. I to zakládá jistou naději, že volič bude ke své pošpiněné straně shovívavější.
|
Další den Dozimetru: Hlubuček mluvil o dárku od Redla, poté vypovídal muž z DPP
Hnutí STAN by to ale nemělo ukolébat. Naštvat si něčím své voliče, to si – v omezené míře – může dovolit partaj s pevným voličským jádrem, což jsou třeba zmíněné ANO či ODS, jim věrný volič odpustí opravdu hodně. STAN ale naopak ze všech sociologických měření vychází jako subjekt s měkkým jádrem, ve volbách typická strana druhé volby: spoustě lidí nevadí, ale málokdo pro ni úplně hoří. Což v dobrých dobách umožní nabalit dost vlažných příznivců, ale v dobách horších je zase poztrácet.
Což se ukázalo právě před třemi lety, když vypukla aféra Dozimetr. STAN měl už za sebou v rychlém sledu několik kauziček – Farského dovolenou v USA na státní útraty, podivné podnikání Věslava Michalika či Polčákovo výpalné od obcí postižených v případu Vrbětice. Třaskavým Dozimetrem pak přetekl pohár trpělivosti a preference STAN spadly z jarních 12 procent na letních 6. Rakušanovu hnutí pak trvalo roky, než se „očistilo“ a vrátilo nad 10 procent. Dnes se zdá být ve slušné kondici a hýří velkými ambicemi – obsazovat funkci premiéra, mít z vládních stran nejvíce poslanců...
Ale možná je to jen obrana útokem, právě před očekávaným dopadem Dozimetru. Protože už tři obvinění či obžalovaní přiznali vinu a spolupracují s policií. A už jsou na stole první výpovědi, jak peníze z úplatků v pražském dopravním podniku proudily do pokladny STAN.
|
Rakušan, bílý kůň a závěr kampaně jako malovaný. Od Dozimetru k přepisu údajné nahrávky
Co až si voliči Starostů budou týdny a měsíce číst v novinách o mafiánském spolku? Co až se bude zkoumat, jak ministr vnitra dva měsíce předem věděl, kdy a koho policie přijde zatknout? To přece nebylo osobní selhání jednoho člověka, jak zní teď mantra politiků STAN – tady korupční rakovina napadla celou strukturu. Starostové mají veliké štěstí, že byl začátek soudu posunut ze srpna až na druhou polovinu září, takže jim zbývá jen přežít dva týdny do voleb – a usilovně se modlit.
Volby rozhodl Blažek
Ostatně i sebejistota stran s mnohem pevnějším voličským jádrem, že jim nějaká aférka neuškodí, je ošemetná. Protože nemít třeba ANO Čapí hnízdo (a v krajích řadu dalších), možná by dnes bylo na úplně jiných číslech preferencí. Vždyť po čtyřech letech tvrdé opozice je jen v řádu statistické chyby nad volebním výsledkem, kdy končilo jako nepříliš oblíbená covidová vláda.
|
Blažek věděl, že bitcoiny zajistila policie, přesto je stát dál dražil, uvádí audit
A totéž v případě ODS, respektive SPOLU. Preference se sice nepropadly, ale ani nevyrostly. Přitom na jaře, před vypuknutím bitcoinové kauzy, lezly každý měsíc o procentní bod či dva, což byl slibný výhled pro letní a podzimní stíhací jízdu na vedoucí ANO a zopakování „zázraku“ z roku 2021. Takže ano, zjednodušeně se asi dá říci, že Pavel Blažek rozhodl letošní volby. A pak že korupční aféry už dnes nikoho nezajímají...