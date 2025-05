Dobrá kampaň STAN: nevkusná bizarnost porušených slibů a citového vydírání

Šlo o politickou událost, kterou už odnesl vítr dní, nadčasová ale zůstala jeho reakce na průzkum. „A předčasné volby už byly, nebo budou?“ tázal se italský kolega. V šoku z mé odpovědi, že volby budou až ty pravidelné za rok a čtvrt, si šel uvařit kávu a hovor se protáhnul. Nastavený čas s věrností sobě vlastní využilo hnutí STAN. Vezměme to po pořádku.

Když se ukázalo, že věšet cizí prezidenty na budovu ministerstva vnitra v pytli na mrtvoly není dobrý nápad, ať už se jedná o prezidenty zemí jakýchkoliv, dali v hnutí STAN hlavy dohromady. Najali si marketéry ze Slovenska, kteří mají zkušenosti s mobilizací liberálně progresivních voličů, a pustili se do díla. Přišla volejbalová šatna.

Ministr vnitra Rakušan zkroušeným, ovšem učitelsky pedantským a vemlouvavým způsobem deklamoval: „Pánové, tohle nebylo dobrý. Lidi na nás koukají a vůbec nerozumí tomu, co děláme. Zbytečně taktizujeme, hrajeme při zdi. Důvěru mnohých jsme zklamali, jen abychom zůstali ve hře. Přistupovali jsme na kompromisy. Je nejvyšší čas to změnit a vrátit se k tomu, proč jsme to vůbec začali dělat. Musíme naši politiku přitvrdit a důrazně dělat jen to, co je správné.“

Byť měl dres a ručník, člověk jako by viděl učitele opřeného o stůl jednou rukou, bok vytčený, ukazováček vzhůru, oči blyštící, zatímco třída nechápe či dusí smích. Holt, svou původní profesi učitelskej nezapře.

Tudy cesta nevede

Vít Rakušan „to“ slíbil říci předsedovi vlády Fialovi, načež evidentně pochopil, že by také mohl ministerskou polstrovanou sesli opět vyměnit za dřevěnou židličku ve škole. Chvíli byl klid. Jen se schválil migrační pakt, k němuž se například v části nuceného přijímání či placení za nepřijaté migranty vláda nyní nechce znát.

Budete volit ve sněmovních volbách strany vládní koalice, opozice, strany mimo sněmovnu či volit nepůjdete? celkem hlasů: 2985 Vládní koalice 26 %(776 hlasů) Opoziční strany 61 %(1807 hlasů) Strany mimo sněmovnu 9 %(276 hlasů) Volit nepůjdu 3 %(75 hlasů) Nevím 2 %(51 hlasů)

Pár straníků, v čele s ministrem Dvořákem, zkusilo nahodit udičku zvýšení daní výměnou za zbrojení. Reakce rybiček-voličů byla tak pozitivní, že se od individuálních nápadů vysoce nasazených vlastních lidí hnutí STAN distancovalo. Paní Nerudová neprorazila dokonce ani s tezemi o tom, kdo koho osvobodil, protože znalosti, které se učíme na základní škole, postavily se jako naschvál proti ní.

Další nápad evidentně byl vyrazit blíž k lidem. Vít Rakušan jeden den v týdnu jezdil „zkoušet“ starostování v co možná nejzapadlejších vískách. Jenže, ministr patří na ministerstvo a tam má pracovat, takže z toho také sešlo. Debaty bez cenzury, kde hrdinný ministr čelil „dezolátům“, vzaly za své poté, co se zjistilo, že docházelo k najímání a placení „debatérů“. Takže fotečky s „dezoláty“ vděčnými za super pokec, kteří popíjí s čackým ministrem panáky, skončily v propadlišti dějin politické kampaně STAN.

Přijetí eura, a to ani s vydatnou podporou Pražského hradu prostřednictvím pravidelných projevů Petra Pavla, se jako téma chytlavé, k volebním urnám voliče ženoucí, neukázalo též. TOP 09 sdružená s KDU-ČSL a ODS ve Spolu operuje s přijetím eura také (lidovci chtějí možná, ODS lavíruje).

Chudáci marketéři museli si rosit čela neradostným poznáním politických šéfů, že tudy cesta nevede. A tak šup tam podpisovku, protože politici patří přece do ulic, mezi občany (s tím souhlasím zcela, akorát že by politici neměli jezdi za občany jen tehdy, když jsou volby na obzoru). A kdo prý nenasbírá podpisy, nebude kandidovat. Ovšem kdo nasbírá, a to v hojném množství, čeká ho zářná budoucnost. Škarohlídi (nebyl jsem výjimkou) čekali levárnu, asi jako když STAN kandidoval s TOP 09 nebo Piráty.

A co se stalo? V Plzeňském kraji získal přes 2200 podpisů Stanislav Havlíček, lékárník a humanitární pracovník. Načež ho šoupli na jedenácté místo kandidátky, byť získal víc než předseda strany Rakušan, a dotyčný křičí, co to dá, že prý to nevzdá. Jakkoliv tristní je, že takový drobet podpisů stačí nejen k piedestalu hrdiny politické práce, ale jen o necelých tři tisíce více hlasů třeba i ke zvolení do Senátu, tohle dobré nebylo, pánové a dámy.

Nahrávka soupeřům

STAN tedy opět přemýšlel, neboť nebyla korunována úspěchem snaha vypadat, že ve vládě není, a je pouhou obětí zvůle jiných, jejichž krokům nedokázal zabránit (ale když ho zvolíme, tak určitě dokáže). Ani jiné triky nevyšly. Takže? Charita. STAN vyhlásil, že bude dělat „D/dobrou kampaň“ a daroval pět se tisíc rodičům předčasně narozených trojčat.

Každá dobročinnost je dobrá, o tom žádná. Ale otázky jsou jasné. Daroval by STAN, kdyby nebylo těsně před volbami? Není správné darovat vždy, bez ohledu na vhodnost doby? Nebyl STAN ve vládě, tudíž není odpovědný za stav, že je taková charita potřebná? Bylo nutné si točit video 17 minut a 26 sekund dlouhé? A bylo by Rakušanovo hnutí tak dajné, kdyby se rodina nenechala točit do kampaně?

Pokud by se výše zmíněné argumenty zdály někomu účelové, budiž známo, že chvályhodnou upřímností genezi přiznala poslankyně a členka celostátního výboru STAN Pavla Pivoňka Vaňková. Na otázku, koho dobročinnost dobré kampaně napadla, ve vysílání pořadu 360 CNN Prima News řekla, že to byl nápad větší skupiny, včetně marketingového týmu. STAN evidentně vsadil, že dobročinnost si nikdo nedovolí kritizovat. Akorát Rakušanovi a spol. nedošlo, že je to tak do očí bijící přiživování se na neštěstí jiných a citové vydírání, že není možné mlčet.

Věřící by si mohli vzpomenout na Bibli, v níž se píše, že dobročinnost se nemá vytrubovat. Ostatně, synonyma k dobročinnosti jsou ve společnosti slova charita a hlavně filantropie. Což pochází z řečtiny, znamená lásku k člověku/člověčenstvu. Na akce STAN se hodí ale spíše latinské vyjádření ad absurdum. Svým konáním totiž nahráli také svým soupeřům.

Například předseda ANO Andrej Babiš dává plat samoživitelkám po celou politickou kariéru, tedy dobu ministerskou, premiérskou, poslaneckou. Předsedkyně KSČM a volební lídryně Stačilo! Kateřina Konečná dává většinu platu samoživitelkám a chronicky nemocným matkám. Komunisté dokonce jednu dobu místo předvolebních klipů v televizi ve vyhrazeném čase vysílali oznámení: místo peněz na klip jsme přispěli na charitu. Podtrženo sečteno – sešup na čtvrté místo v preferencích je pro STAN ještě dobrý vývoj, protože dosavadní vládní a parlamentní výkony i kampaň jsou naprosté bizarnosti.

Jeden příklad za všechny – STAN má plná ústa boje proti dezinformacím a Rusku a nasazuje i na USA apod. Přitom výsledkem panování Víta Rakušana na vnitru je, že zahraničních rejdů se bojí (dle průzkumu zadaného samotným vnitrem) méně lidí než toho, že tato vláda Fialy a Rakušana zfixluje volby ve svůj prospěch (54 procent dotázaných). Zakončeme ale humorem – tentokrát půl mega na charitu, příště mega, a pak už ledvinu či rohovku, neboť kampaň si žádá celého člověka?