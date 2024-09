Hnutí STAN se připravuje na roli Pirátů, hlavně držet funkce. Tohle asi většina voličů nekoupí

Pan Rakušan nám ještě v rozhovoru prozradil, že by Starostové rádi obsadili křeslo po Ivanu Bartošovi s tím, že prý místnímu rozvoji nejlépe rozumějí oni a navíc jako koaliční partneři Pirátů by zachovali jejich program. Za to očekává, že Piráti (asi oplátkou za tuto příkladnou obětavost) se zdrží útočení na vládní Starosty. Pan Rakušan si představuje, že Piráti budou z opozice kydat špínu jen na ODS a na něj a jeho kolegy se budou jen povzbudivě usmívat.

Antibabiš

Nechme však Víta Rakušana jeho snovým scénářům a podívejme se na STAN střízlivě. Hnutí dopadlo v krajských volbách lépe než ODS, ale fakticky ztratilo, i když se mu podařilo trochu navýšit počet krajských mandátů ze 69 na 73. Podstatné je, že v některých krajích je výsledek vyšachoval z vládnoucích koalic.

Asi nejvýznamněji je skvělost jejich výsledku vidět ve středních Čechách, kde se ODS rozhoduje mezi jejich nabídkou společného vládnutí většinou jediného hlasu, a nabídkou hnutí ANO s pohodlnou většinou a postem hejtmana pro ODS k tomu. Kdyby byla spolupráce v dosluhující koalici vedené hejtmankou STAN Peckovou tak báječná, jak to líčí Starostové, patrně by ODS tak dlouho neváhala.

Jedním z klíčových argumentů STAN je, že nesmí pustit k vládnutí hnutí ANO, s touto myšlenkou by podle nich měly vznikat koalice. Ale nevznikají, často především proto, že voliči rozhodli, že bez ANO to nejde. I z Rakušanových vyjádření plyne, že Starostové nadále hodlají sázet na program Antibabiš, který nefunguje. A to nejen podle hejtmana Martina Kuby, ale též třeba podle politologa Jakuba Lyska, který volební výsledky analyzoval.

Vicepremiér Rakušan se pozoruhodným způsobem snaží zdůvodňovat, proč by na STAN neměla ODS útočit. Prý slabý STAN by ODS neumožnil sestavit vládu proti Babišovi. A jak to pan Rakušan ví? To je čirá spekulace, do voleb tu může být i nová strana či dokonce strany, které snadno nachytají mnohé hejly na „hodnotovou politiku“, případně na jiné sliby. Do nějakého podobného projektu se již mnoho měsíců hlásí Miroslav Kalousek. V přímé konfrontaci, například s tímhle matadorem, by předseda Rakušan shořel jak papírový čert a nezachránil by jej ani tuplovaný Antibabiš.

No nekupte to

Starostové hodlají obsadit co nejvíc ministerstev a pokračovat v tom, co doposud předváděli, přitom se nějakým záhadným způsobem má změnit náhled voličů na výsledky jejich vládnutí. Jak vidno, nezabraly ani debaty „bez cenzury“ s najatými debatéry. Podle pana Rakušana se prý málo mluví o tom, že vláda odevzdala český venkov hnutí ANO. A proč ale neřekl on sám jako předseda hnutí, které má „patent na venkov“, kde konkrétně udělali koaliční borci chybu? Protože to neví a řešení nezná.

Starostové vykročili ve šlépějích Pirátů, budou držet maximum funkcí a zároveň se budou tvářit, jako by byli tak trochu v opozici a za nic nemohou a za to by si prý zasloužili být i v další vládě. Tohle asi většina voličů nekoupí.