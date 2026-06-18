Napříště se prý všechny funkce od předsedy dolní komory po předsedy podvýborů mají rozdělovat poměrně, podle aktuálního výsledku voleb. Ano, zní to celkem normálně a přirozeně, až na to, že se tímto principem v několika posledních volebních obdobích sněmovna neřídila.
Nedá zase takovou práci najít informace o tom, že minulá vládní koalice nepustila Tomia Okamuru na post místopředsedy komory, protože ji nevoněl. Na sklonku roku 2021 vyčítal Jan Skopeček čerstvě opozičním stranám (ANO a SPD), že nechtěli pustit do vedení minulé sněmovny (2017) předsedu ODS Fialu (nakonec funkci dostal). Proto mnozí příslušníci „hodnotové“ politiky považovali nezvolení Radka Vondráčka (ANO) v roce 2021 za legitimní pomstu a vzpomínku na minulost brali jako argument.
V nynější sněmovně vládní většina pro změnu šikanuje Piráty, těm se dostalo pouze dvou míst šéfů podvýborů. Nemůžeme se tvářit, že nezvolení poslance Okamury bylo výrazem demokratismu, a nezvolení Víta Rakušana svévolí. Nutno přiznat, že velkoryse se nechová ani jedna ze stran a při výběru vedení sněmovny jsou vítězové v poněkud arogantní euforii a snaží se poraženému soupeři oplácet všechny křivdičky.
Plácnutí do vody
Může zaběhlou praxi změnit jednací řád? Nemůže, zvláště když neexistuje sankce, která by si na stranách vynucovala jeho dodržení. Funkcionáři se volí v tajné volbě a ta dovoluje, i v rámci koalic, rebelovat proti vlastním, pokud je tedy někdo vnímán větším množstvím poslanců negativně, mívá problém se zvolením.
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Přidělování postů tak, aby si mohli strany pouze nadiktovat, kdo za ně bude ve vedení sněmovny sedět, vypadá hodně špatně, tedy dost nedemokraticky. Ale to je jediná možnost, jak realizovat nápad Starostů. Naštěstí tento bláznivý způsob neprosazují ani oni. Ovšem zároveň si musejí být vědomi toho, že jejich návrh je plácnutím do vody.
Na základě zkušeností postupme o jedno volební období do budoucna. Dejme tomu, že zvítězí blok aktuálních opozičních stran. A co udělá jako první? Vzpomene si na hodnotovou politiku a vyloučí Tomia Okamuru či kohokoli z SPD z možnosti podílet se na vedení sněmovny. Nebude to poprvé. A že poruší vlastní návrh? To přeci není vůbec důležité, jde-li o hodnotovou politiku, pravidla jdou stranou.
Je vlastně k něčemu taková bezzubá regulace? Není, naopak škodí, vždyť k čemu je pravidlo, které se všeobecně nedodržuje, jen k oslabení zásady, že pravidla se mají dodržovat. Mnohem sympatičtější by bylo od Starostů, kdyby se třeba veřejně zavázali: to, co jste vy dělali Vítu Rakušanovi, my nebudeme oplácet, protože chceme, aby sněmovna byla lepší.
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Jenže i tento slib by byl nesmyslný, protože v nové sněmovně budou noví poslanci a ti se minulými sliby nemusejí cítit vázáni. Od těch, kteří sedí v opozici, jsme mnohokrát slyšeli sliby o poměrném zastoupení všech stran, ale se změnou mocenských pozic vždy skutek utek.
Bez velkorysosti a nadhledu
Připusťme, že i volbou funkcionářů ukazují poslanci před národem svou mentální vyspělost. Ano, rozhodující slovo mají vítězové, ale nepatří to náhodou k demokracii? Hezky nám poslanci ukazují, že politice chybí velkorysost, nadhled a sebeomezení.
Mnohem větším problémem než obsazování dobře placených funkcí je šílenství, kterému se říká poslanecká zákonodárná iniciativa. Tahle praxe škodí celé zemi mnohem víc. Co ji takhle omezit, jako například v Německu? Jenže znemožnění obcházení řádného legislativního procesu (kompletního připomínkového řízení) zdaleka nepřitahuje takovou pozornost jako boj o koryta.