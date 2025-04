Starostové říkají: Mílí voliči, zajímáte nás, ale jen chvilku. Sběr podpisů o místech nerozhoduje

Na dalších místech jej následují poslankyně a poslanci hnutí a na desátém, zaručeně nevolitelném místě, je Ondřej Machytka, který jej získal na základě marketingové akce Podpisovka. I když u něj se nabízí otázka, nakolik mu pomohlo to, že je Kolíňák, stejně jako předseda Rakušan.

Marketingová akce Podpisovka měla namluvit občanům, že Starostům na nich záleží. Každý kandidát měl za úkol nasbírat předem určený počet podpisů od občanů. Dělo se to s heslem „Vy jste naše VIP“ a vlastně z kampaně nelze vůbec nic vyvozovat, protože například ve Středočeském kraji nejvíc podpisů shromáždila poslankyně Barbora Urbanová, ale stačilo jí to jen na třetí místo kandidátky.

Podvodný marketing

Vzhledem k Podpisovce to v ostatních krajích vypadá podobně, celá akce je naprosto irelevantní, jak ukazuje Liberecký kraj, kde se o jedničku a dvojku utkali dva zájemci, kteří se na sběr podpisů s prominutím vybodli. Starostové, kteří se tváří, jako by chtěli oslovovat přemýšlivého voliče, který dá na samostatný úsudek, vlastně klamou voliče/zákazníka podvodným marketingem. Říkají mu: Milý voliči, hrozně nás zajímá tvůj názor, a proto od tebe chceme podpis. Sice na něj pak kašleme a nic pro nás neznamená, ale alespoň jsme se chtěli tvářit chvíli přívětivě. Tolik k marketingovým podpisovkám/podpásovkám.

Hnutí STAN je před zářijovými volbami v nelehké pozici, od roku 2021 má 33 poslanců a je vysoce pravděpodobné, že jich po volbách ubude. Vzpomeňme, že Starostové tehdy, trošku nesportovně, vyšplhali do sněmovny na zádech Pirátů, s nimiž tvořili koalici. Zatímco na Piráty, kteří vykazovali mnohem vyšší předvolební preference, zbyla čtyři poslanecká místa, Starostové si kroužkováním pomohli natolik, že Vít Rakušan na přelomu let 2021 a 2022 dokonce fantazíroval o tom, že by mohl kandidovat na prezidenta.

Nyní čeká Starosty redukce mandátů a ta je vždy nemilá, navíc, a v tom mají reprezentanti strany pravdu, STAN je demokratickou stranou, která neplní jen přání pražského vedení. Bylo to vidět v Karlovarském kraji, kde nakonec lídrem nebude ministr Petr Kulhánek (Kdo uhodne, čeho je tento pán ministrem?), ale místní poslanec Jan Kuchař. Vzhledem k tomu, že v nejmenším kraji získali v minulých volbách úspěšní Starostové jediný mandát, hraje pořadí významnou roli.

O zlém úředníkovi a hodném ministrovi

S ohledem ke stylu, který strana prosazovala do teď, očekávejme volební kampaň na lidovou notičku, takřka bez cenzury, zaplněnou pohádkami o hodných ministrech a jejich zlých podřízených. Třeba tu o tom, jak na ministerstvu vnitra nějaký zlý úředník chtěl nutit operátory šmírovat lidi na internetu, ale hodný ministr vnitra spolu s hodným premiérem mu to nedovolili.

Hm, a ten nesouhlasný ryk z médií i odborných kruhů, který k tomu oba politiky donutil, asi musíme vynechat, podobně jako otázky na téma, jak je vlastně resort vnitra řízen, když si někdo dovolí napsat ministerskou vyhlášku bez vědomí ministra a jeho kabinetu.

Vzhledem k povaze hnutí STAN nemůžeme apelovat na racionalitu, ba ani na integritu. Když dnes tihle politici slibují, že nebudou dělat kampaň Antibabiš, raději si počkejme. Pokud se totiž preference přes prázdniny nebudou vyvíjet podle představ volebního štábu, může se stát cokoli. Kampaň bude zajisté nekonečně originální, protože strana nám slíbí úplně novou politiku se starými známými.