Důvěřuj růžovým – a zapomeň na jejich skvrny! A proč mizí Uhlíř?

* Bohuslav Svoboda, řečený Docent, minulých dva a půl roku ve funkci pražského primátora prakticky prospal, vůbec nebyl vidět a leckdo si asi myslí, že je purkmistrem stále Zdeněk Hřib, dnes už jen náměstek, jehož Pirátům ovšem Docent přenechal celý magistrát. O to smutnější tečkou za politickou kariérou ódeesáckého konzervativce (81 let) před komunálními volbami v příštím roce je, že když už se zázračně objeví na veřejnosti, je to při vytahování duhové vlajky na jeden z pěti stožárů na magistrátu vedle vlajek Ukrajiny, EU, Prahy a díkybohu stále ještě i České republiky.

* Hnutí STAN se po dosud nanicovaté volební kampani, jejíž zásluhou už definitivně přenechalo třetí místo v průzkumech Okamurově SPD, odhodlalo k radikálnímu kroku. Od společnosti Reckitt Benckiser, výrobce čističe skvrn Vanish, odkoupilo autorská práva na její reklamní slogan, který zní: „Důvěřuj růžové - zapomeň na skvrny!“ Ten totiž na formaci Víta Rakušana sedne jako zadek na nočník. Tak budeme držet palce!

* Proč tak překotně, nejméně o měsíc dříve složil funkci koordinátora objasňování bitcoinové kauzy bývalý ústavní soudce David Uhlíř? Uvědomil si s odstupem, že kývl na roli užitečného idiota? Lekl se úplné ztráty profesního renomé? Začal zlobit a nechtěl plnit úlohu fíkového listu ministryně, zametající třaskavou kauzu její strany pod koberec? Prezident se diví a nechápe to, zatímco modří (a nejen oni) už vědí. Je to sice celé strašně upatlané, ale ODS se díky tomu podařilo kauzu vysedět.

* Kritiku a posměch vládních politiků schytal lídr Motoristů Filip Turek za to, že prý jeho diplomku ze 75 % napsala umělá inteligence, jak odhalil antiplagiátorský program. Senátor za ODS Zdeněk Hraba, věčný kverulant, nicméně zkusil stejným programem prosvištět i českou ústavu – a tu prý napsal robot dokonce z 83 %. Vojtěch Cepl, Pavel Zářecký, Cyril Svoboda, Miloslav Výborný, manželé Jindřiška a Miroslav Syllovi, Daniel Kroupa, Václav Benda a další otcové a matky české ústavy by za to měli být vymazáni z dějepisu, že v roce 1992 něco takového připustili!