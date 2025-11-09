Poslední trest občana ministra Stanjury. Brodíme se v bažině politické neodpovědnosti

Chrabrý bojovník Stanjura se svým panošem Petrem Fialou bojují s větrnými mlýny neohroženě dále, byť zůstali v poli sami. Družiníci zbytku ODS se snaží nevyjadřovat, vojáci TOP09, KDU-ČSL a STAN raději prchli. Prohlásili, že by rozpočet i dali, ale dát nemohou, protože to je na ministru financí, který jej na vládu musí donést a to neudělal. Předseda vlády Fiala Stanjurovi evidentně přikázat nechce, aby se choval podle zákona i dobrých mravů, protože předchozí vlády daly, když si to spadnutí rozpočtu pod stůl kvůli termínu voleb vyžádalo, takže hotovo.
Nebudou Dukovany, nebude rozpočet. Stanjura chce garanci pro jádro i obranu
A proč všichni ostatní prchli? Jeden by mohl říci, že ztracený boj o nic vzdali, protože z něj nic nekouká, kromě následujícího. Šrámů nezákonnosti způsobených kupříkladu nepředložením rozpočtu Státního fondu stavební infrastruktury, který má být ze zákona poslán spolu s návrhem státního rozpočtu do 30. září. Mluvím o šrámech, protože nedodržení zákonů vládou je sice nejvážnější, ale pro neodbornou veřejnost méně zajímavé.
Bývalé vládní šiky se však jistě zalekly smrtelných zranění plynoucích ze zesměšnění a nebetyčné trapnosti. Dobře ví, že ve chvíli, kdy se politik stane trapný a směšný, má to spočítané. Když tedy i lidé, které není v žádném případě možné ani stínem podezřívat ze sympatií k ANO, Andreji Babišovi, či Aleně Schillerové se přidali k vláčnému chorálu požadujícímu vydání svaté relikvie rozpočtu, bylo dokonáno. Skvěle tento stav dokumentuje Miroslav Kalousek, politický arcinepřítel minulých volebních období Andreje Babiše. A když Kalousek do vlastních řad střelil šrapnel zvaný klukovina, bylo zřejmé, že není co držet a dobývat.
Se svými vylomeninami nám Fiala se Stanjurou budou chybět. Dělají mnoho pro naše zdraví
Situace ale trvá, nová formující se vláda rozpočet nemá. Jelikož ještě nevznikla, nemá ani aparát ministerstev, aby si ho vytvořila. Ministr průmyslu a obchodu Vlček za STAN sice slíbil, že on svému nástupci za svůj resort rozpočet dá, ale to nestačí. Když končící ministr zemědělství Výborný za lidovce řekl, že vláda pošle Poslanecké sněmovně rozpočet po zvolení jejího předsedy, musela korigovat mluvčí lidovců, že tím Marek Výborný myslel situaci, pokud tak rozhodne vláda. Prostě všichni tu trapnost cítí, ale Stanjura s Fialou jedou své.
Ministr financí Stanjura svým postojem ovšem netrestá vítěze voleb, ale rovnou své spoluobčany. Neocenili jeho téměř otcovskou péči o peníze občanů, která se projevila vybrakováním státní poklady – vláda Petra Fialy zasekla dluh ve výši 1 200 miliard, tedy jako v součtu zhruba tři a půl vlády předtím. Spoluobčané voliči neocenili, jak Stanjura šikovně zvýšil daně firmám i živnostníkům a zrušil daňové slevy zaměstnancům. Nevděčníci i ze Stanjurova politického tábora zašli tak daleko, že mu důvěru ve volbách nedali a on tak končí, co nevidět bude běžným občanem.
Situace se má následovně. V rozpočtu podle pravděpodobné budoucí ministryně financí Aleny Schillerové (na rozdíl od Stanjury měla rozpočet před covidem v plusu stejně, jako když byl ministrem financí Andrej Babiš) chybí 38 miliard na dopravní stavby, až 20 miliard na zdravotnictví, 32 miliard v rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí, 7 miliard ve zdravotnictví. A nezbývá než čekat, jaké další pohromy se ještě vyvrbí. A Stanjura? Haní Schillerovou, že údajně tahá čísla z klobouku, ačkoliv chybějící miliardy minimálně na dopravu a zdravotnictví přiznal.
Chybí dalších 32 miliard v rozpočtu, čílí se Schillerová. Číslo z klobouku, míní Stanjura
Trestá své spoluobčany tím, že když to tak půjde dál, bude rozpočtové provizorium. V něm se hospodaří každý měsíc s jednou dvanáctinou výdajů roku letošního, tudíž pokud Stanjura rozpočtoval o 45 miliard více, než na rok příští, bude chybět jedna dvanáctina 45 miliard jen v základu. Jako by spoluobčany svým předchozím počínáním nevytrestal už dost.
Drzost občana ministra Stanjury dosáhla vrcholu, když prohlásil dvě věci. Prý předává zemi v dobrém stavu, v tom si notoval s Petrem Fialou, protože například je jen 9,5 procenta obyvatel ohroženo chudobou. To je při našem počtu obyvatel málo? Nádavkem ještě požaduje a klade si podmínky, že prý příští vláda musí kývnout na dalších 49 miliard na zbrojení a Dukovany.
Tanečky korunované ultimátem. Ministr financí byl toho dne poněkud neklidný…
Nevyslovili se snad voliči v demokratických a svobodných volbách jasně tak, že si příští vláda může stanovit vlastní priority? Stanjura říká, že zákon o rozpočtové odpovědnosti dovoluje schodek „jen“ 237 miliard (neuvěřitelné, říci „jen“), tudíž zbylých 49 je zbrojení/obrana nad dvě procenta a Dukovany. A co když nová vláda nebude chtít jít nad? Nebo ty peníze použít jinak?
Mohlo by se říci okřídlené Po nás potopa. Ale to, v čem se brodíme, je jen bažina trapné politické neodpovědnosti. A pak se někteří diví, že volby dopadly, jak dopadly. Nemohlo to být tak, že řada voličů neměla ideový problém s vládou, ale vadila nekompetentnost a malování situace na růžovo, což Stanjura posledním šprajcem předvádí i po volbách?