Proč? Rozhodně ne proto, že by náš státní rozpočet byl najednou v lepším stavu či že by se nějak skvěle vyvíjely jeho příjmy. Spíš naopak. Jenže další úspory navrhované Stanjurou nad rámec už kabinetem dohodnutého úsporného balíčku vzbudily nesouhlas menších koaličních stran. Jejich představitelé protestují, že to s nimi nikdo pořádně nekonzultoval a jsou proti.