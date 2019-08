MACHALICKÁ: Staňkovy trapasy. Odchází ministr, který o resortu nic neví

PRAHA Ministr kultury Antonín Staněk se po všech tragikomických peripetiích posledních měsíců včera konečně rozloučil se svým úřadem, a měl tudíž proslov o „úspěších budování socialismu“. Jeho jako vždy blahosklonný výraz naznačoval, že je sám se sebou spokojený. Úřad je prý ve chvíli jeho odchodu stabilizovaný. Má vskutku neotřesitelné sebevědomí a nejspíš žije v domnění, že jeho velkolepé plány si nikdo nepamatuje.

U ledu je zákon o veřejnoprávní instituci v kultuře, ačkoliv je mimořádně potřebný. Když na to přijde řeč, ministr papouškuje nesmysly o rozkrádání státního majetku. Odvolání ředitelů Jiřího Fajta (Národní galerie) a Michala Soukupa (Muzeum umění Olomouc) vykazuje všechny znaky svévolné akce. Jednou pokyn shora, podruhé osobní animozita. Kauza s olomouckým muzeem zůstala ve stínu Národní galerie, ale dosud nebylo řečeno, kdo a co v Olomouci zdefraudoval. Nehledě na to, že tím zazdil veškeré plány s výstavbou nové budovy a není vyloučeno, že definitivním výsledkem bude, že se v Olomouci nic nepostaví.

Nereálné byly jeho plány s přebudováním Státního fondu kultury, do nějž se měly přesunout peníze na grantové programy. Stachanovci překonáni, transformace měla být hotová už za dva roky. Zatím ticho po pěšině. Staněk rovněž zasáhl do letité kauzy s českokrumlovskou točnou. Zvrátil předchozí rozhodnutí, s nímž už se počítalo, a uvedl tak vše do nových problémů.

Nezbývá než konstatovat, že celkově v trapnosti Staňka hned tak někdo nepřekoná, snad jen Jiří Balvín, který stihl za čtyřiadvacet hodin odvolat i znovuinstalovat ředitele Národního divadla. Staňkovy trapasy jsou vydatné, ani nevěděl, kolik jeho kapitola čerpá ze státního rozpočtu, chválil slátaniny režimního pěvce Sýse, komicky se zapletl s komunistou Grebeníčkem a jeho filipikou proti církvi a na ministerstvo si přivedl tři náměstky, kteří jsou profesně i lidsky nepřijatelní a mohli by snad fungovat ve vrátnici. Staněk byl ve funkci rok, ale člověk má pocit věčnosti.