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Kdo je tady „nácek“? Trump vymýšlí slušivé uniformy a Británie možná přijde o Falklandy

Autor:
Staří bílí muži   12:00
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Proč se nové uniformy amerických Vesmírných sil (Space Force) podobají stejnokrojům SS, zda se úspěch AfD bude opakovat i jinde a jak spolu souvisí evropské tažení proti Izraeli a uznání či oduznání britských Falkland Jeruzalémem a Washingtonem. To se dozvíte v podcastu Staří bílí muži, v němž tentokrát diskutovali komentátoři Lidových novin Štěpán Hobza a Petr Kamberský.

Americký prezident Donald Trump v úterý zveřejnil svou vizi nových uniforem pro americké Vesmírné síly. Ty se nápadně podobají stejnokrojům jednotek Impéria ze slavné série Star Wars, popřípadě uniformám SS, které tvůrce filmové ságy George Lucase inspirovaly. Komentátoři Lidových novin analyzovali, odkud tento nejnovější produkt Trumpovy imaginace pramení.

Podle Štěpána Hobzy je pravým autorem uniforem nepochybně AI, která se stala Trumpovým „novým nejlepším kámošem“. To, že si nikdo z jeho týmu následně nevšiml – nebo nechtěl všimnout –, co obrázek připomíná, může podle Petra Kamberského souviset s tím, že společenská tolerance k „náckům“ je v USA mnohem větší, než v Evropě. „My máme pořád v paměti válku, protože jsme mluvili s lidmi, kteří ji zažili. Amerika tuhle zkušenost nemá,“ myslí si komentátor.

Ve volbách v Sasku-Anhaltsku zvítězilo hnutí AfD, podle jedněch extremistická strana nebezpečná pro demokracii, podle jiných jen parta ignorantů, která ale zvedá některá legitimní témata, jako jsou dopady masové migrace na evropskou politiku a kulturu. Shodnout se na tom nedokázali ani komentátoři Lidových novin. Primární je ale podle nich současná politická realita, nikoli odkazy ke 20. století.

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„Většinu teroristických útoků na rozvodnou síť, železnice a tak dále nepáchají pseudonáckové ani chirurgové z dovozu, ale dělá to německá levice,“ připomněl Kamberský. Proti nacistům jsou AfD „papíroví tygři“, tvrdí Hobza, jejich přínos pro německé mainstreamové strany ale spočívá v tom, že jim „ukazuje, co zrovna pálí opravdový lid“, s nímž strany mnohdy ztratily kontakt.

Konečně Britové možná budou muset „bojovat“ o Falklandské ostrovy, které si dlouhodobě nárokuje také Argentina. USA totiž hrozí jejich oduznáním a nově se k nim připojil také Izrael, který je dotčen britskými opatřeními proti jeho osadám na Západním břehu. Je tu tedy skutečné riziko, že Buenos Aires Falklandy obsadí, stejně jako se o to pokusilo v roce 1982?

Americký prezident Donald Trump zveřejnil návrh nové uniformy amerických Vesmírných sil (Space Force).
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Postava Darth Vadera z Hvězdných válek
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12 fotografií

„Ještě před deseti lety bych ti řekl, že je to úplná blbost, teď už si tak jistý nejsem,“ připustil Hobza a poukázal na novou realitu mezinárodních vztahů, kde se logika „might is right“ stává stále populárnější. „Byl by to hezký gambit od Trumpa. Podpoří argentinského prezidenta Javiera Mileie a jeho nároky na Falklandy/Malvíny, Britům řekne ‚trhněte si, nepomohli jste mi s Íránem a ještě zlobíte Izrael‘. Tím poníží současnou Británii a ještě posílí lídra Reform UK Nigela Farage,“ uzavřel Kamberský.

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Staří bílí muži

Kdo je tady „nácek“? Trump vymýšlí slušivé uniformy a Británie možná přijde o Falklandy

Staří bílí muži

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