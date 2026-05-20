„Většina solárních panelů, větrníků a elektroaut je vyrobena v Číně,“ připomněl Petráček s tím, že Čína tak posiluje svou „měkkou sílu“. Zároveň se podivil nad fascinací mladé generace čínskou digitální dokonalostí. Podle něj už část západní společnosti vnímá Čínu jako přijatelnější alternativu než současnou Ameriku Donalda Trumpa.
„Čína nemůže nahradit americkou kulturu. Nesmíme zapomínat na to, že mandát Donalda Trumpa není věčný a změnou v Bílém domě se může pohled půlky světa na Ameriku hodně změnit,“ oponoval mu Zvěřina.
Pak diskutující změnili téma a věnovali se rozvolnění rozpočtových pravidel současnou českou vládou. „Nevím, kde vláda bere to sebevědomí a představu, že bude končit s nějakým vyrovnaným rozpočtem. Pokud by to dokázali, tak se jim všichni pokloníme,“ poznamenal Zvěřina a dodal, že současná vláda je pokračováním Fialovy vlády jinými prostředky.
Podle Petráčka otázka státního dluhu souvisí s obecným uvažováním a generační výměnou. Mladá generace totiž podle něj už nevnímá zadlužení jako morální problém, ale spíše jako nástroj investic do budoucnosti, technologií či obrany.
Přes komunální politiku, blížící se volby do místních zastupitelstev a jejich specifika se diskutující dostali k nedávné krádeži lebky svaté Zdislavy. Otevřeli tak diskusi o významu relikvií v moderní společnosti.
Podle Petráčka zájem o toto téma a silná veřejná reakce ukazují, že téma víry a tradice stále rezonuje.
„Pro někoho je nepřijatelné, že se vystavují ostatky světice, ale pro jiného to může být vlastně jako důvod k zamyšlení,“ připojil Zvěřina.
V závěru se komentátoři zamysleli nad tím, zda celá událost není vlastně reklamou na víru. „Určitě ano, akorát nevím, kolik lidí to zasáhne,“ míní Petráček. „Ne. Když se někdo někam vloupá a odnese si lebku v pytli, tak to podle mě není reklama vůbec na nic,“ poznamenal Zvěřina.