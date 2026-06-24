Jak to dopadne s poplatky za veřejnoprávní média? Přejde jejich financování pod stát, nebo zůstane současný systém?
„Nemyslím si, že současný systém zůstane. Vládní koalice má změnu jako jasný cíl. Problém je v tom, že v podobě, o které se teď diskutuje, to není možné prosadit. Navíc to není stihnutelné od 1. ledna 2027,“ popsal Zvěřina.
Dále poukázal na množství právních problémů. „Chápu demonstrující. Na druhou stranu, právní problémy jsou tak rozsáhlé, že zákonu v této podobě znemožní vejít do praxe,“ pokračoval Zvěřina. Za současným stavem zákona vidí spíše „patláctví“ Motoristů než spiknutí politiků proti České televizi a Českému rozhlasu. „Ďábelský záměr tu podle mě není,“ dodal.
Dalším bodem diskuse bylo, kdo za Česko nakonec poletí na summit NATO do Ankary. Na tahu je teď Ústavní soud, na který se obrátil prezident Petr Pavel s kompetenční žalobou a žádostí o předběžné opatření. „Kdyby se k tomu Ústavní soud rozhodl, může ho do delegace prosadit. Ale otázka je, jak se zachová vláda,“ upozornil Zvěřina. Podle něj tak Ústavní soud teoreticky otevírá dveře prezidentskému systému.
„Za mě to trošku dostává rozměry typu Monty Python, nebo u nás možná cimrmanovské. Prezident vychází z ústavní zásady, že reprezentuje stát navenek. Kdyby se to ale bralo doslovně, tak by teď prezident mohl sednout na letadlo a neletět do Ankary, ale do Mexika, kde je fotbalový šampionát a naši reprezentanti. Tam by se postavil vedle trenéra a reprezentoval stát navenek. Nikdo by to nemohl zakázat, protože je to v Ústavě,“ zapojil se do debaty Zbyněk Petráček.
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Vrací Petr Pavel vládě úder, nebo je to jen formální spor? Záleží především na divácích
Jak to může skončit? „Blbě, protože pokud vláda nebude chtít respektovat případné předběžné opatření soudu, tak to bude obrovský regres,“ připojil Martin Zvěřina.
„Za sebe bych řekl, to může skončit velmi rychle,“ oponoval mu Petráček. Až státníci uslyší, s čím do Ankary přijel prezident USA Donald Trump a jeho ministr války, budou zírat. „Všichni budou zaskočeni a uvědomí si, že takovéto handrkování o reprezentaci je prostě o dvě ligy níž,“ míní.
Na závěr diskutující probrali mírová jednání kolem Íránu, roli Izraele v tomto konfliktu a vývoj jeho vztahů s USA.