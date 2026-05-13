Zkažené derby, sudetský sjezd i spor o cestu do Ankary. Jen tři bouře ve sklenici vody?

Autor:
Staří bílí muži   15:30
Ve fotbale nás čeká klidné období, ale na stadiony bude těžké se dostat, předpověděli Staří bílí muži po skandálu v pražském derby. Sudetoněmecký sněm v Brně podle nich způsobil kulturní válku a Bernd Posselt by uklidnil emoce, kdyby změnil image. Komentátoři se dotkli i dalšího kola sporu prezidenta a vlády o složení delegace na summit NATO. Nakonec se shodli, že všechny tyto události připomínají spíše bouři ve sklenici vody než drama.

Komentátoři začali probírat aktuální dění svižně fotbalem, konkrétně nepokoji během sobotního derby Slavia-Sparta. „Nechápu, co tak strašného se stalo. Pamatuju různé průšvihy a nevím, proč se tomu přikládá taková váha,“ podivil se v úvodu šéfredaktor MF DNES Jaroslav Plesl.

Maximální pokuta pro Slavii a čtyři zápasy bez diváků. Sparta vyhrála kontumačně

„Mohla to být úplně super story, otočené derby a jistota titulu proti největšímu rivalovi. Problém je, že tohle (vběhnutí fanoušků na hřiště) přišlo o 180 vteřin dřív, než to mělo být, a je z toho obrovský průšvih,“ vysvětlil mu vedoucí zpravodajství iDNES.cz a MF DNES a dlouholetý sportovní redaktor Tomáš Franěk nad záběry řádění slávistických fanoušků na hrací ploše v Edenu.

„Mezi fotbalovými fanoušky jsou idioti úplně ve všech klubech,“ připojil svůj názor komentátor Petr Kolář. Podle něho teď ti z Edenu budou identifikováni a pravděpodobně se už nikdy nedostanou na stadion. „A budou se s námi dívat na fotbal v televizi,“ uzavřel téma.

Ze stadionu pražské Slavie se diskutující přesunuli do Brna a probrali dění kolem chystaného sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení. „Kdyby na to všichni ti kritici v čele s Václavem Klausem a dalšími neupozorňovali, tak by o tom nikdo až tak moc nevěděl a každému by to bylo úplně jedno,“ míní Kolář.

Sjezd sudetských Němců je provokace, ne krok ke smíření. Někdo chce znovu otevřít staré rány

„Potkají se, popovídají si. Je strašně ‚vtipné‘, jaká z toho vznikla kulturní válka. Ono je to vlastně takové úplně jednoduché téma, protože každý tomu rozumí, nikdo u toho nemusí nic vědět a každý na to může mít názor. Můžou se o to do krve hádat. Tohle je prostě, buď Beneš ano, nebo Beneš ne,“ pokračoval a poukázal na otázku Benešových dekretů. Doplnil, že by možná uklidnilo emoce, kdyby dlouhodobý představitel Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt oholil knírek a zvolil jiný účes.

Franěk ale připomněl, že téma Benešových dekretů stále ve společnosti žije a zmínil prezidentskou volbu v roce 2013.

Staří bílí muži - Celý záznam
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)
41 fotografií

„Ve vztahu k Německu jsme na tom po roce 2015 trošku jinak, než jsme byli v roce 2013,“ podotkl Plesl. „Spousta lidí Němcům současnou situaci nezávidí. Německo se významně proměnilo a řada Němců na nás kouká jako na zemi zaslíbenou. V mnoha ohledech se to otočilo. Uvidíme, co se stane. Co se stane v Brně, to zůstane v Brně,“ dodal šéfredaktor MF DNES.

Poté se diskutující vrhli na třetí téma a to další dějství sporu prezidenta a vlády o místo v delegaci na summit NATO v Ankaře. „Je vidět, že to hrají tvrdě z obou stran a teď už jde spíš o výsledný efekt než o nějakou schopnost se opravdu dohodnout,“ tvrdí Kolář, který se s kolegy ve studiu shodl, že se z celé věci stává spíš politická telenovela.

„Možná chce prezident Petrovi Macinkovi pomoct v tom, aby občanům České republiky ukázal, jak vypadá ten extrémní případ kohabitace. Pokud by letěli v jednom letadle, tak by to vešlo do učebnic,“ přišel Plesl s vysvětlením, proč prezident tolik stojí o cestu do Ankary, kam mají namířeno ministři zahraničí a obrany spolu s premiérem.

Prezident spor o cestu do Ankary hrotí. Může být dlouhodobá konfrontace s vládou k něčemu dobrá?

V závěru se Staří bílí muži shodli na tom, že to není poslední díl tohoto seriálu a že ať prezident do Ankary pojede či nikoliv, naše vztahy s NATO to neovlivní.

„Dneska to byly tři bouře ve sklenici vody. Příště probereme něco opravdu důležitého,“ slíbil v závěru Plesl.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.