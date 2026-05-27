S Finskem asi vypadnou, ale tým je mladý a zkušenosti jednou zúročí, myslí si komentátoři

Autor:
Staří bílí muži   15:00
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Šance českých hokejistů ve čtvrtfinále mistrovství světa jsou sice malé, ale ne beznadějné. „Myslím si, že vypadnou, ale nějak mi to nevadí a neuráží mě to,“ řekl komentátor Petr Kolář v podcastu Staří bílí muži. Se sportovním redaktorem Robertem Rampou debatovali o současnosti i budoucnosti českého hokeje.

Reprezentanti postoupili do čtvrtfinále a ve čtvrtek je čeká zápas s Finskem. „Podle mě hrají velmi dobrý turnaj a uvidíme, jak dopadne. Na Finy to asi stačit nebude, ale můžou se vzepnout k mimořádnému výkonu,“ přemýšlí Kolář.

Tým třikrát prohrál a v základní skupině skončil třetí za Kanadou a Norskem. „Je to těžké, když máte hráče z extraligy a nastupují proti vám útočníci z prvních lajn klubů NHL,“ řekl Rampa k úterní prohře s Kanadou.

Kromě Kanady však tým prohrál nečekaně i se Slovinskem a Norskem. „Tyhle porážky musíme rozlišovat. Se Slovinskem to bylo opravdu ostudné a hrozné, nedalo se na to koukat. Prohra s Nory ale tak překvapivá nebyla. Na letošním turnaji mají opravdu skvělou formu a předvádějí výborné výkony,“ upozornil Rampa a řeč se stočila k systému výchovy sportovních talentů. „V Norsku to dělají výborně. Záleží jim na tom, aby co nejvíc dětí od útlého věku sportovalo,“ dodal.

Komentátoři se pak dohadovali o úspěšnosti juniorských reprezentací. Česká dvacítka třikrát za sebou vyřadila na MS tu kanadskou, což je obrovský úspěch.

A ve Švýcarsku na seniorském MS teď bojuje hodně mladý český tým. „Na olympiádě byl trenér Rulík kritizován za to, že nevzal mladší hráče. Ale tam to byl takový hukot a rachot, že zvolil to nejlepší, co mohl. Mladé hokejisty vzal teď a je to skvělé. Ohrají se, a i když třeba letos nebudou hrát o medaile, tak to budou moci zúročit na dalších šampionátech,“ věří Kolář.

MS v hokeji 2026: Jak si poradí Češi ve čtvrtfinále s Finskem? Kde sledovat zápas živě?

Ve finále mistrovství pak vidí Kanadu a Švýcarsko. „Jestli to bude tenhle zápas, pak to bude perfektní hokej a já to budu přát Švýcarům,“ svěřil se.

Diskutující rovněž probrali otázku, zda jsou Češi hokejovým národem. „Tu otázku nemám rád. Prostě si jednou za rok v květnu sedneme k televizi, jsme na to zvyklí a milujeme to. Sledují to i naše partnerky, přítelkyně, kamarádky. Grilujeme u toho a strašně nás to baví. Máme rádi zábavu a v květnu ji nabízí hokej,“ vysvětlil hokejový reportér iDNES.cz Robert Rampa.

Staří bílí muži - speciál k mistrovství světa v hokeji.
Macklin Celebrini zakončuje rychlou kanadskou akci a vyrovnává utkání proti českému týmu.
Kanadský útočník Dawson Mercer před českým brankářem Dominikem Pavlátem.
Český útočník Lukáš Sedlák během utkání proti Kanadě
15 fotografií

Doplnil, že k popularitě hokeje přispívá i to, že ho oproti fotbalu sledují více ženy. „Je to dané tím, že je hokej rychlejší a pořád se v něm něco děje, což je pro ženy zajímavější,“ dodal Kolář.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Staří bílí muži

S Finskem asi vypadnou, ale tým je mladý a zkušenosti jednou zúročí, myslí si komentátoři

Staří bílí muži - speciál k mistrovství světa v hokeji.

Macinka hovořil s Čínou o obviněném ze špionáže. Řešili i cesty na Tchaj-wan

Ministr zahraničí Petr Macinka jednal v New Yorku se svým čínským protějškem...

Roland Garros ONLINE: Menšík a Bouzková hrají druhé kolo, Bejlek podlehla hvězdě

Sára Bejlek se natahuje po balonku ve druhém kole Roland Garros.

Zálohy pro OSVČ se změní. Některým podnikatelům tak za pár dní vznikne přeplatek

ilustrační snímek

Giro ONLINE: Na čele osamocený Cavagna. Stíhá ho 28 jezdců v úniku, včetně Hirta

Peloton ve 14. etapě Gira.

Nechci prohlubovat příkopy, řekla Urbanová. Kandiduje na místopředsedkyni Sněmovny

Vít Rakušan a Barbora Urbanová na tiskové konferenci STAN. (25. června 2025)

OBRAZEM: Polibek rudému praseti či nový druh kadibudky. Výstava soch jitří emoce

Objekty z výstavy Sochy v ulicích, kterou pořádá město Klatovy a Galerie...

Vyšší výdaje na obranu? Nejde o to potěšit Brusel, ale o naši bezpečnost, řekl Pavel

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou navštívili Estonsko. Podle Pavla je země...

Loajální loutky, banánová republika. Opozice brzdí zákon o státních zaměstnancích

Na řádné schůzi Sněmovny by poslanci mohli mimo jiné schvalovat návrh, který...

Policie zadržela dalšího cizince kvůli žhářskému útoku v Pardubicích

Policie dopadla čtvrtého podezřelého z útoku v Pardubicích, je ve vazbě. (28....

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

I hračky stárnou. Woody v novém Toy Story nabral na váze a marně zakrývá pleš

Postavička Woodyho z oblíbeného animáku Toy Story se v pátém díle potýká s...

Rusům se ztratil Sosnovský maniak, zmizení sériového vraha měsíce tajili

Ruský sériový vrah Adrej Kijko během policejní rekonstrukce v Petrohradu.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.