Reprezentanti postoupili do čtvrtfinále a ve čtvrtek je čeká zápas s Finskem. „Podle mě hrají velmi dobrý turnaj a uvidíme, jak dopadne. Na Finy to asi stačit nebude, ale můžou se vzepnout k mimořádnému výkonu,“ přemýšlí Kolář.
Tým třikrát prohrál a v základní skupině skončil třetí za Kanadou a Norskem. „Je to těžké, když máte hráče z extraligy a nastupují proti vám útočníci z prvních lajn klubů NHL,“ řekl Rampa k úterní prohře s Kanadou.
Kromě Kanady však tým prohrál nečekaně i se Slovinskem a Norskem. „Tyhle porážky musíme rozlišovat. Se Slovinskem to bylo opravdu ostudné a hrozné, nedalo se na to koukat. Prohra s Nory ale tak překvapivá nebyla. Na letošním turnaji mají opravdu skvělou formu a předvádějí výborné výkony,“ upozornil Rampa a řeč se stočila k systému výchovy sportovních talentů. „V Norsku to dělají výborně. Záleží jim na tom, aby co nejvíc dětí od útlého věku sportovalo,“ dodal.
Komentátoři se pak dohadovali o úspěšnosti juniorských reprezentací. Česká dvacítka třikrát za sebou vyřadila na MS tu kanadskou, což je obrovský úspěch.
A ve Švýcarsku na seniorském MS teď bojuje hodně mladý český tým. „Na olympiádě byl trenér Rulík kritizován za to, že nevzal mladší hráče. Ale tam to byl takový hukot a rachot, že zvolil to nejlepší, co mohl. Mladé hokejisty vzal teď a je to skvělé. Ohrají se, a i když třeba letos nebudou hrát o medaile, tak to budou moci zúročit na dalších šampionátech,“ věří Kolář.
Ve finále mistrovství pak vidí Kanadu a Švýcarsko. „Jestli to bude tenhle zápas, pak to bude perfektní hokej a já to budu přát Švýcarům,“ svěřil se.
Diskutující rovněž probrali otázku, zda jsou Češi hokejovým národem. „Tu otázku nemám rád. Prostě si jednou za rok v květnu sedneme k televizi, jsme na to zvyklí a milujeme to. Sledují to i naše partnerky, přítelkyně, kamarádky. Grilujeme u toho a strašně nás to baví. Máme rádi zábavu a v květnu ji nabízí hokej,“ vysvětlil hokejový reportér iDNES.cz Robert Rampa.
Doplnil, že k popularitě hokeje přispívá i to, že ho oproti fotbalu sledují více ženy. „Je to dané tím, že je hokej rychlejší a pořád se v něm něco děje, což je pro ženy zajímavější,“ dodal Kolář.