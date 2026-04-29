Na případ karlovarské nemocnice upozornil Josef Veselka ve svém nedělním článku, který vycházel z audiozáznamu jednání dozorčí rady, kde se střetla nová ředitelka snažící se o změny s etablovanými primáři.
Nahrávka ukazuje stav českého zdravotnictví. Pacient není na prvním místě, spíše na posledním
„Říkal jsem si, že je to vlastně úplně stejné, jaké si to pamatuju z Motola vedeného ředitelem Ludvíkem. Pacient je tady fakt na posledním místě,“ poznamenal Veselka. „Nemocnice funguje v systému, který produkuje toxické znaky. Když o tom nebudeme mluvit, tak české zdravotnictví nikdo nemůže zlepšit.“
Bývalý přednosta Kardiologické kliniky motolské nemocnice varoval: „Jsme ve fázi vymlčování problémů, odsouvání těch, kteří je popíšou. Ten, kdo je popíše, bude popraven.“
Někdo by musel přijít, jako v Postřižinách, a říci: ‚Pánové, je nová doba‘.
Josef Veselka
Míní, že zdravotnictví by dokázal změnit politický zásah, ale k tomu se zatím nikdo nemá. „Kdyby Andrej Babiš, nebo jeho vyslanec, zajeli do Karlových Varů a udělali tam pořádek, totéž v Olomouci nebo v pražském zdravotnictví, tak by to pro ně byly pozitivní body z hlediska veřejného mínění,“ poznamenal kardiolog.
Podle něj bude při reformě zdravotnictví těžší vysvětlit změny zdravotníkům, než přesvědčit veřejnost. „Někdo by musel přijít, jako v Postřižinách, a říci: ‚Pánové, je nová doba‘,“ citoval Veselka.
Druhá část debaty se zabývala nástupem umělé inteligence (AI). Podle Josefa Veselky znamená ve zdravotnictví absolutní revoluci. Mohla by výrazně pomoct lékaři s administrativou a s rozhodovacími procesy. „AI by dneska udělala atestaci ze všech oborů,“ připomněl Veselka a doplnil, že AI může být nápomocná i specialistům při vyhodnocování vyšetření.
Lékař se podle něj postupně promění v prostředníka: „Veškeré rozhodovací procesy bude člověk jen kontrolovat. Rozhodnutí bude dělat AI, protože je udělá daleko kompetentněji.“
Podle hosta podcastu bude přínos AI zejména v oborech, kde je potřebná analýza a návrh léčby. „Tam bude dominovat, ale samozřejmě kardiochirurgům práci nevezme,“ dodal.
AI znamená výměnu rolí v medicíně. V některých ohledech dosahuje úrovně špičkových lékařů
Současně však připouští i rizika. Pokud například AI nahradí juniorní lékařské profese, nebude mít mladší generace kde sbírat zkušenosti. Hlavní překážkou nebude podle jeho odhadu samotná technologie, ale konzervativní prostředí zdravotnictví, které změny tradičně brzdí. „Cesta je vytyčená. Musíme se rychle přizpůsobit, ne jen odmítat či brát na vědomí, ale především využívat,“ řekl kardiolog.