Vedoucím zájezdu je Babiš a Trumpovi má co vysvětlovat, soudí Staří bílí muži

Autor:
Staří bílí muži   16:00
Maďarské volby, které ovládají zpravodajství v posledních dnech, se staly i jedním z témat podcastu Staří bílí muži. Komentátoři webu Lidovky.cz rozebrali i to, zda se ještě v dnešní době sociálních sítí dá dělat politika za zavřenými dveřmi. Své úvahy však začali sporem prezidenta a vlády o to, kdo pojede na summit NATO do Ankary.

„Prezident říká, já bych chtěl jet, protože tam jezdím vždycky. O jeho kompetenci v této oblasti nemůže být pochyb, ale seznam účastníků zájezdu podepisuje Andrej Babiš. Složení delegace určí vláda,“ konstatoval Martin Zvěřina.

Komentátor zdůraznil, že premiér bude muset americkým partnerům vysvětlovat, proč Česko nedodržuje rozpočet. „A otázky rozpočtu jsou, nad jakoukoli pochybnost, v kompetenci vlády a v kompetenci premiéra.“

Prezidentova představa, že by na summit jel jako soukromá osoba, je podle Zvěřiny legrační: „Pokud by tam Petr Pavel jel soukromě, tak by se samozřejmě nedostal na žádná jednání.“

Staří bílí muži se shodli, že v hodnocení sporu hrají velkou roli sympatie těch, kteří se k problému vyjadřují, a zabývali se politickým fanouškovstvím.

„Chyba je v tom, že se spor odehrává veřejně v médiích a že se v tom vyžívá nejenom Petr Macinka, který je trošku dětinský, ale i prezident. Snaží se sice tvářit státotvorně, ale dělá věci typu dopisu Babišovi,“ řekl Zvěřina.

Zbyněk Petráček připomněl, že summit v Ankaře bude až za tři měsíce a mnohé se může změnit: „Kdo před třemi měsíci tušil, že bude válka v Íránu?“

„Kdyby tam jel jako ‚vedoucí zájezdu‘ premiér Babiš, mělo by to podle mě logické plus. On je tvůrcem rozpočtu, on odpovídá za to, jaký podíl mají obranné výdaje v rozpočtu, tak ať si to tam on vyřídí a vyargumentuje, ať přemluví Trumpa, když je s ním tak zadobře,“ doplnil Petráček.

Ve 39. epizodě podcastu Staří bílí muži byla dále řeč o rozporuplných komentářích k maďarským volbám a na závěr se hosté pozastavili nad chováním politiků na sociálních sítích.

„Je to symptom doby, nevím, co s tím dělat, protože lidé spíš sledují kraviny a nevím, zda to jde je nějak přepnout. Těžko je naprogramujete, aby stejně intenzivně jako sáňkující veverky sledovali i výklad o reformě zdravotního pojištění,“ zauvažoval Zvěřina.

Setkání prezidenta Petra Pavla (vlevo) s premiérem Andrejem Babišem na Pražském hradě, 17. března 2026.
Setkání prezidenta Petra Pavla s premiérem Andrejem Babišem na Pražském hradě (17. března 2026)
18 fotografií
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.