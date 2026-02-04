Jihočeský hejtman Martin Kuba, který před časem opustil ODS, v úterý představil své nové hnutí s názvem Naše Česko. „Ten název je naprosto pragmatický. Nemusí se nám to líbit, nemusí to působit dvakrát inspirativně, hlavně jestli to bude fungovat v kampani, což je asi nejdůležitější,“ míní Martin Zvěřina.
„Ta účelovost je tam jasná. Zatím nám to Martin Kuba dávkuje. Představil název hnutí a zdůraznil, že začne až komunálními volbami a že má dva kandidáty na senátory, a podle toho, jak dopadne, tak to podle mě bude rozvíjet,“ dodal k budoucnosti hnutí.
„Mně by se líbilo, kdyby přišla nějaká dynamika na politickou scénu a možná to přání, aby se něco dělo, ovlivňuje moji analýzu,“ přiznal Petr Kamberský.
Pak komentátoři, jejichž trojici v podcastu doplnil moderátor Štěpán Hobza, porovnali Kubův odchod z ODS s odchodem Václava Klause mladšího z této strany a probrali, ve které části politického spektra bude nové hnutí hledat voliče, i to, co by měl jihočeský hejtman udělat pro úspěch ve volbách.
Z jihu Čech se pak komentátoři symbolicky přesunuli do centra Prahy, konkrétně na nedělní demonstraci pořádanou organizací Milion chvilek. Zahájil tím prezident Petr Pavel svou kampaň před další volbou hlavy státu? Je kandidátem Milionu chvilek?
„Prezident se s Milionem chvilek prostě spojil. Ještě před tou demonstrací řekl, že uvažuje o kandidatuře, ale na tom náměstí bylo 90 tisíc lidí, kteří řekli, že ho v kandidatuře podpoří. Podle mě už není pro prezidenta velký manévrovací prostor. On je pozdravil, ale neobjevil se tam žádný výraz distance. A i kdyby se objevil, tak by to bylo hrozně těžké, protože by si poškozoval svoje podporovatele,“ popsal Zvěřina.
„Co zazní na těch demonstracích, s tím on bude spojován. To spojení je podle mě dáno situací a tím, že prezident už na začátku neřekl: ‚Děkuji, ale já si to rozmyslím, já jsem tady ten, kdo bude říkat, kdy bude kandidovat, nebo nebude kandidovat, mně to nikdo nebude poroučet‘. A to se nestalo,“ vysvětlil Zvěřina, proč je podle něj Petr Pavel kandidátem Milionu chvilek na budoucího prezidenta.
„Jestli to budou lidi takhle vnímat, tak je to podle mě dost možná polibek smrti pro Petra Pavla,“ oponoval Kamberský a doplnil, že zdaleka nevíme, jestli Pavel bude mandát obhajovat.
Na závěr se komentátoři vrátili ke sporu prezidenta s ministrem zahraničí a hledali odpověď na otázku: Vyhrál prezident Petr Pavel tento střet a dokázal z toho získat politické body?