„Byl jsem překvapený, že jsou všichni tak překvapení,“ reagoval komentátor Petr Kolář z MF DNES a jeho kolega Petr Kamberský z webu Lidovky.cz dodal: „Použít veřejnoprávní obrazovku k tomu, abych ze sebe udělal téma, neříct to kolegům, vedení a říct to divákům, jako by to byla jeho televize, to je dokonalé. Myslím, že to přesně naplnilo myšlení mnoha novinářů Českého rozhlasu a České televize, kteří prostě věří, že půda patří těm, kteří na ní pracují.“
Kolář se přiznal, že ač je sám politický komentátor, tak se na Moravcův pořad už několik let nedíval. „To nešlo vydržet. Byli tam čtyři politici, ale v podstatě celou dobu jsem poslouchal, co si myslí Václav Moravec. To mě opravdu nebavilo.“
Moravec se podle komentátora Mladé fronty DNES povýšil na osobu, která je víc než Česká televize. „Choval se, jako když on určuje pravidla. Když se něco takového stane, nejen v televizi a nejen v médiích, ale v jakémkoli prostředí, měl by někdo přijít a říct mu to. Tragédie té televize je, že mu to nikdo za těch 21 let neřekl,“ pokračoval Kolář.
Konec éry Václava Moravce. Moderátor, který měl být rozhodčím, se často měnil v hrotového hráče
„Tragédie podle mě je, že se z toho udělaly Otázky Václava Moravce, to přece měly být otázky České televize. Ta personifikace podle mě do veřejnoprávních médií nepatří,“ reagoval třetí diskutující šéfredaktor MF DNES Jaroslav Plesl.
A změní se něco po odchodu Václava Moravce ve veřejnoprávní televizi? „Nevěřím, že se v České televizi podaří udělat něco racionálního, já si myslím, že to zůstane při starém, nebo se tam udělá nějaký úlet, ale to je asi moje nějaká středeční skepse,“ svěřil se Kamberský.
Bude někomu Václav Moravec chybět? „Tak určitě Václavu Moravcovi. Myslím, že se mu bude stýskat,“ soudí Kolář.
Václav Moravec zrušil veřejnoprávnost České televize, veřejnoprávnost totiž garantuje on
Kamberský míní, že se moderátor a jeho odchod z ČT stane tématem pro organizaci Milion chvilek a její chystané demonstrace. A v závěru tohoto tématu se přítomní Staří bílí muži vsadili, zda Václav Moravec vystoupí, nebo nevystoupí, jako řečník na této demonstraci.
Pak už svou pozornost otočili k čerpacím stanicím a zdražování pohonných hmot v důsledku války proti Íránu a rozebrali, jaké kroky by měla udělat vláda. Poohlédli se rovněž do minulosti, konkrétně probrali kroky a výroky vlády a opozice po zahájení války na Ukrajině.
Kdy bude nafta levná a na kom to záleží? A máme se bát inflace?
Třetím tématem byla nově jmenovaná stínová vláda ODS. „Nevím, proč se mám zabývat stínovou vládou jedné ze sedmi opozičních stran. Ten koncept dává smysl v zemi, jako je Velká Británie, kde se střídají dvě partaje,“ pozastavil se Kamberský. Plesla upoutalo, že je v této vládě Petr Bendl, který se ve vrcholné politice pohybuje už desítky let. Šéfredaktor MF DNES rovněž spočítal, kolik členů této stínové vlády si na focení obulo kecky a rozvinul debatu, zda to znamená odklon ODS od konzervativní linie.