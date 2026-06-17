„Kdo nemá zelený dres, jakoby nebyl Mexičan,“ popsal Jaroslav Kolář a kolega Václav Tichý doplnil: „V první den mundialu, jak tady říkají šampionátu, se de facto život už od rána zastavil. Zelená řeka se valila do fan zón a do ulic. A v tomto duchu to pokračuje.“
Dlouholetí novináři Kolář s Tichým jsou už pánové v důchodovém věku a jsou už na sedmém respektive šestém šampionátu. Cestují výhradně po Mexiku a ze svého putování píší blog Dva boomři na mundialu .
Třetím hostem moderátora Štěpána Hobzy byl o reportér iDNES.cz Jiří Čihák, který na mistrovství světa sleduje cestu českých fotbalistů, takže převážně pobývá v USA. A tam zatím takové emoce spojené s fotbalem nezažívá. Fotbal soupeří s tradičními americkými sporty, začátek šampionátu se tu navíc střetl s finále NBA. „Bylo jasně znát, že basketbal má přednost. V tomhle směru to tady úplně fotbalem nedýchá.“
O fotbale se podle Čihákových slov nejlépe povídá s taxikáři, kteří většinou nejsou rodilí Američané. „Jsou to přistěhovalci nebo původně z jiných zemí a občas i překvapí znalostmi o Česku a o českém fotbale. Ale mezi místními to prostě takový zvuk nemá,“ dodal.
Hosté popsali podmínky, v jakých na šampionátu novináři pracují, okomentovali počasí a pocity z vysokých nadmořských výšek, přidali i svůj pohled na nový systém turnaje se 48 účastníky. A prozradili i své tipy na vítěze. Přes úvodní nepřesvědčivé výkony zmiňovali Španěly a Brazilce, diskutovalo se také o šancích Němců.
Kvůli časovému posunu se podcast předtáčel a hosté si na něj museli přivstat. Boomeři měli v době natáčení teprve sedm hodin ráno, ale připojili se už s předstihem, aby nic nezmeškali. Čekal je náročný den, z Monterrey už dopoledne přelétali do Mexico City, kde je dnes čeká na Aztéckém stadionu zápas Kolumbie – Uzbekistán. A také Jiří Čihák je v pohybu, stejně jako česká reprezentace se stěhuje ze základny v Dallasu do Atlanty, dějiště čtvrtečního duelu Česko – JAR.
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