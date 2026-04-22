„V Eunetu se nejprve kroutili a pak tehdejší pan ředitel řekl: ‚Tak jo, ono ho to přestane za 14 dní nebo za tři neděle bavit a bude pokoj‘,“ popsal Neff vznik prvního ryze internetového deníku v Česku, který slaví 30 let. První vydání mělo sedm čtenářů, ale to se velmi brzo změnilo.
„Věděl jsem, že to bude obrovská mediální revoluce. To bylo jasné, protože už v těch primitivních začátcích to dávalo platformu pro obraz, zvuk i video,“ uvedl Neff. Zároveň připomněl, že rychlost internetového připojení byla tehdy katastrofálně pomalá a pobavil historkou, jak se sousedem sdílel jednu telefonní linku, takže aby naplnil Neviditelného psa obsahem, tak musel vstávat ve 4 hodiny ráno.
Pak se povídání stočilo ke sci-fi a tomu, zda si Neff dovedl v 80. a 90. letech minulého století představit, že jednou budeme používat umělou inteligenci v mobilních telefonech a zda ji sám používá.
„Ano, popisuju to v románu Měsíc mého života z roku 1987. Nikdo si ale nedovedl představit, co udělají sociální sítě,“ poznamenal spisovatel.
Já, volby a orákl. Umělá inteligence před čtyřiceti lety a dnes
K umělé inteligenci připomněl, že je to nástroj v rukou veřejnosti poměrně nový a lidé se s ní učí pracovat. „Já ji používám k rešerším. Pochopitelně jsem vyzkoušel, jestli umí psát literaturu. Umí. A řeknu vám, že mě to znechutilo a začal jsem mít o sobě hluboké pochybnosti,“ připustil a dodal, že teď nic nepíše a maluje komiks.
Komentáři, kteří se tentokrát zhostili role moderátorů, chtěli znát i jeho názor na současný vesmírný program a dobývání Měsíce. Neff přiznal, že pro něj osobně bylo velkým zklamáním utlumení programu Apollo. „Upřímně, není žádný rozumný důvod, proč na Měsíc lézt, protože tam vůbec nic není,“ uvedl Neff, který napsal sedm románů o životě na Měsíci.
Po 54 letech k Měsíci. A poprvé od covidu, válek a inflace závan civilizačního optimismu
Diskutující se následně posunuli ve vzpomínání k tomu, zda je dnes opravdu těžká doba. Ondřej Neff, který se narodil krátce po válce, popsal, že i v minulosti vládlo napětí a připomněl například Karibskou krizi. „To byly hodně napínavé okamžiky a od té doby se nic tak drsného nestalo,“ uvedl a dodal, že bychom se měli poučit z lekcí, které nám udělily dějiny a nezanedbávat armádu.