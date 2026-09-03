Jak zničit Petra Pavla, nažhavený Zeman a co na to siderické kyvadélko Cibulky

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Staří bílí muži   9:00
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V prvním zářijovém dílu podcastu Staří bílí muži byl hlavním tématem prezident Petr Pavel. Nejprve přišla řeč na údajnou snahu vyšachovat Pavla ze hry o druhou kandidaturu, s čímž nedávno přišel server Neovlivni.cz.

„Je to nesmysl,“ shodli se šéfredaktor MF DNES Jaroslav Plesl a komentátor Petr Kolář.

Následovala debata o obnovených prezidentských ambicích Miloše Zemana a hypotetickém průběhu předvolebních debat.

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Plesl i Kolář prohlásili, že na takové debaty by se opravdu těšili a zkusili odhadnout, co by Miloš Zeman na Petra Pavla vytáhl. „Hledal by chyby, které souvisejí s výkonem prezidentské funkce,“ řekl Kolář.

Podle Plesla by se Zeman snažil prezidenta vykreslit jako reprezentanta zájmů „vojensko-průmyslového komplexu“, stojícího proti zájmům „obyčejných lidí“.

A na závěr přišla řeč i na roli Petra Cibulky a jeho slavného kyvadélka, schopného odhalit agenty všech tajných služeb ruského světa.

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