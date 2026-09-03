„Je to nesmysl,“ shodli se šéfredaktor MF DNES Jaroslav Plesl a komentátor Petr Kolář.
Následovala debata o obnovených prezidentských ambicích Miloše Zemana a hypotetickém průběhu předvolebních debat.
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Plesl i Kolář prohlásili, že na takové debaty by se opravdu těšili a zkusili odhadnout, co by Miloš Zeman na Petra Pavla vytáhl. „Hledal by chyby, které souvisejí s výkonem prezidentské funkce,“ řekl Kolář.
Podle Plesla by se Zeman snažil prezidenta vykreslit jako reprezentanta zájmů „vojensko-průmyslového komplexu“, stojícího proti zájmům „obyčejných lidí“.
A na závěr přišla řeč i na roli Petra Cibulky a jeho slavného kyvadélka, schopného odhalit agenty všech tajných služeb ruského světa.