PODCAST: Splní Rakušan slib a skončí? Staří bílí muži o dopadu Dozimetru na volby

První otázkou, kterou Staří bílí muži řešili, bylo, zda se kauza Dozimetr, kterou nyní projednává soud, dotkne volebního výsledku STAN, a zda neodvede jejich voliče k Pirátům.
„STANu to budou všichni mlátit o hlavu, ale velký vliv na preference to mít nebude. Já si myslím, že to ustojí,“ domnívá se Hudema.
Komentátoři se shodli, že STAN a Piráti mají podobné voliče. Pohled na kampaň Pirátů je ale trochu rozdělila. „Kampaň Pirátů je ubohá, snad ubožejší než STANu. Mě odpuzují ty protikorupční věci,“ připojil Hudema.
Podle Petráčka však záleží, kdo kampaň hodnotí. Lidem stojícím mimo pirátské spektrum tak kampaň může připadat, ale voličům ne.
Plesl připomněl slib Víta Rakušana, že když strana získá ve volbách méně než 10 procent hlasů, rezignuje. „Myslím, že neodejde, protože ho nemá kdo nahradit,“ usuzuje Hudema.
„Nikdo mu nevidí do hlavy a upřímně, kdyby neodešel, tak by to nebylo nic neobvyklého,“ připojil Petráček.
Druhým tématem diskuse bylo uznání palestinského státu. „V praktickém běhu událostí to neovlivní nic, tedy nic k lepšímu,“ míní Petráček s tím, že Izrael i Palestinci se utvrdí ve svých pozicích.
„Vidím v tom tlak vrátit se k dvouúzemnímu řešení, ale nevím, jestli to už není mrtvé,“ dodal Hudema. Podle něho izraelská vláda nemá plán, co dělat s palestinským územím.
„Oni plán mají, ale nikomu to neříkají,“ poznamenal Plesl. Veřejné mínění v Izraeli se nyní kloní k tomu, že Palestinci žádnou autonomii mít nesmí a mnoho lidí říká, že osady musí být i v Gaze.
Podle něho se nabízí jednoduché řešení současného konfliktu. Kdyby Hamás propustil všechna rukojmí a vrátil těla všech mrtvých rukojmí do Izraele, musel by současnou vojenskou operaci ukončit. Hamás ale podle Plesla válku chce.