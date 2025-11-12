„On opravdu nechystá velkou akci, kde by shromáždil, já nevím, třicet tisíc pěšáků, kteří budou dopraveni do Venezuely a tam ji obsadí a zavedou tam nucenou správu. Druhá věc je, že krátká, rozhodná akce mu může přinést body a dokonce nemusí přinést ani úplný výsledek, stačí, když se prodá, že to přineslo dobrý výsledek,“ míní Marek Hudema.
Jeho kolega Štěpán Hobza připustil, že celá operace je slušný politický risk, protože si Trump může proti sobě popudit jak vlastní politickou základnu, tak i opozici.
„Nesnaží se tím přikrýt skandály typu Epsteina nebo neúspěchy na poli cla, to si nemyslím. Nemyslím si, že je to pro něj tak velký vnitropolitický problém, aby kvůli tomu začínal válku, která přináší celou sérii rizik,“ připojil Hobza.
Zalekl se Trump války s Venezuelou? Svou nejlepší letadlovou loď nechal zastavit v půli cesty
„Kdykoliv teď Trump váhá, tak má v hlavě strach, aby se z toho nestala nekonečná válka a to znamená, aby si nepodrazil nohy před vlastní politickou základnou, protože jestli lidi nemají něco rádi, a jestli ho volili s nějakým mandátem, tak je to, aby žádné nekonečné války nezačal,“ pokračoval v úvahách Hobza.
Komentátoři rovněž připomněli vydání Čecha, který byl zadržen a obviněn z přípravy atentátu na Madura.
Razie ve Venezuele. Chystal se záložák českých výsadkářů spáchat atentát na Madura?
Dotkli se i toho, zda je nějaká podobnost mezi válkou na Ukrajině a chystanou invazí USA do Venezuely a jako roli by mohla v celé záležitosti sehrát Kuba a její tajná služba.