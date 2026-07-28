„Je to groteska. Myslím, že pro současnou politickou situaci je poměrně charakteristická a pro konzumenty politiky na sociálních sítích asi ideální, protože se můžou vzájemně mlátit po hlavě,“ zmínil Hudema při hodnocení výsledků summitu NATO v Ankaře, který v Česku proslul sporem prezidenta Petra Pavla a vlády o tom, kdo má Česko reprezentovat. Po zásahu Ústavního soudu tam odletěli prezident i premiér a ministři zahraničí a obrany.
„Jediné, nad čím se všichni shodnou, je, že to byla ostuda. Oba dva tábory. Jen nevědí, pro koho a kdo za to může. A teď se hádají,“ připojil se třetí diskutující Martin Zvěřina.
Všichni se shodli, že v Česku se spíš řeší složení delegací, ale „dvě delegace České republiky nebyly úplně hlavním tématem summitu“. Podle komentátorů je dobrou zprávou, že se NATO nerozpadlo, ale všichni se bojí amerického prezidenta Donalda Trumpa a hlavně jeho nepředvídatelnosti. Bez americké armády se totiž podle nich válčí těžko.
Komentátoři se dále dotkli i pokračování konfliktu s Íránem a případné pomoci z Evropy. Přes projednávání protiraketové koalice v české vládě a snahy o koordinaci v Evropské unii se v závěru vrátili ke sporu vlády s prezidentem, když probrali nedávné veto novely zákona o rozpočtových pravidlech.
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„Problém je, jaký dopad bude mít novela samotná. A druhá věc je chování prezidenta, který, jak je jeho zvykem, ve velmi krátkém časovém rozmezí obrátil své názory o 180 stupňů. Zatímco v případě Fialovy vlády tvrdil, že rozpočtová politika je výhradně věcí vlády, v případě Babišovy vlády cítí odpovědnost zasahovat do rozpočtové politiky vlády,“ řekl Plesl.
„To jsou dvě různé věci. Nevetoval rozpočet Fialovi, nevetoval rozpočet Babišovi. A potom jsou dlouhodobá pravidla, která tady mají být na léta,“ oponoval mu Hudema.
„Je to jen gesto. Je to prostě pokračování války započaté nejmenováním Filipa Turka do vlády. Je to další krok po Ankaře, která dopadla evidentně plichtou. Tak, tady máme útok na výhradní kompetenci,“ nedal se Plesl.
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„To je otázka. Můžeš to buď brát takhle, anebo to můžeš brát tak, že jsou prostě pravidla, která se tímto zákonem rozvolňují a že se tam podle některých posouvají i ústavní kompetence. Prezidentovi se to nelíbí, a proto to vetoval. Máš dvě vysvětlení a jedno si můžeš vybrat,“ řekl Hudema.
„Ať si každá vláda ta pravidla upraví podle sebe. Koneckonců, posledním soudcem je volič,“ dodal Zvěřina.