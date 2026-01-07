„Člověk musí pochopit duši Latinos. Mám je rád, nejsou zapšklí, jako lidé u nás, dovedou se odvázat a vůbec jim nevadí, jestli vydělávají hodně nebo málo. Chtějí se radovat teď a tady, nezajímá je, co bude zítra,“ přiznal 82letý odborník, který při svých návštěvách kontinentu strávil spoustu času i mezi indiány, od nichž dokonce dostal přezdívku Atapana, což znamená List zelené palmy.
V debatě s komentátory Lidových novin Štěpánem Hobzou a Markem Hudemou popisoval složitou cestu, kterou si Venezuela za vlády prezidenta Huga Chaveze a jeho nástupce Nicoláse Madura prošla. „Přišly socialistické reformy a stát padl do kolen. Přestalo se vyrábět, nebylo co jíst, kšeftovalo se načerno a všude byli špiclové a donašeči,“ vykreslil Atapana situaci, která vedla k emigraci osmi milionů Venezuelanů.
Pád Madura měl přijít dříve aneb Jak se z bohaté Venezuely stala země strachu
Američané o víkendu bleskovým úderem změnili běh dějin. Prezidenta Madura postavili před soud a vývoj v zemi hodlají kontrolovat.
Může ale fungovat vize Donalda Trumpa, že nový režim bude poslušně odvádět ropu do USA? „Já bych nemluvil o odvádění ropy, myslím, že tam budou především velké investice, protože výroba nafty obrovsky padla,“ domnívá se.
Bývalý velvyslanec varuje před vlivem Číny a přeje Venezuele větší politickou stabilitu. „Obávám se, aby se to nějak nezvrtlo, aby situaci nezneužily zase nějaké guerrilleros a nezačaly proti někomu bojovat.“
Přes všechna rizika by se však rád do Venezuely ještě vrátil. „Chtěl bych navštívit českého občana, který tam úpí ve vězení. Doufejme, že se naše vláda a prezident pochlapí a něco pro něj udělají,“ připomněl příběh Jana Darmovzala, který byl zadržen v září 2024 a nařčen z pokusu o protirežimní spiknutí.
Zajímavě hovořil Atapana o indiánech, kteří s diktaturou nebojovali, neutíkali před ní a jen sledovali, co se v zemi děje. Indiánským pozdravem „Tory!“ se s posluchači podcastu rozloučil: „To znamená: Raduj se ze života. Usmívej se, tancuj, zpívej, objímej, měj rád a množ se. Takže Tory!“
