Na síti se objevil příspěvek, že český europoslanec Tomáš Zdechovský požádal o slovenské občanství a zvažuje kandidaturu na prezidenta.
Petra Kamberského zklamalo, že je to aprílový žert. Doufal, že by se Zdechovský opravdu stal slovenským prezidentem. „Baví mě na tom, že tento apríl je vlastně uvěřitelný,“ zmínil Martin Zvěřina.
Komentátoři serveru Lidovky.cz probrali i případ lidoveckého poslance Jana Bartoška, který chce zažalovat většinu Sněmovny u Ústavního soudu kvůli porušení slibu poslance. „Ignorovat to nemůžeme, opravdu se to děje. Poslanec Bartošek skutečně ve Sněmovně shání hlasy,“ poznamenal Zvěřina s tím, že sami Lidovci mají málo hlasů.
„Myslím, že se zaobíráme blbostma. Je vidět, kam se posunula politika, že se zaobíráme srandama a návrhama, které bychom před deseti lety hodili to do koše,“ připojil se Marek Hudema.
Diskutující se dále dostali k česko-slovenským vztahům. Vášnivá debata se strhla nejen o tom, zda má společně zasedat česká a slovenská vláda. „Ano, historicky máme hodně společného, ale vlastně nevím, proč bychom měli mít společné zasedání české a slovenské vlády. A Visegrád bych zrušil. Mohla se na jeho hrob hodit kytka a bylo by,“ míní Hudema.
„Nemyslím si, že Visegrád je veteš. Dovedu si představit, že když v Maďarsku dojde k výměně vlády, najdou Polsko a Maďarsko společnou řeč a Česko se k nim připojí. Mimo pak bude jen Robert Fico,“ oponoval Zvěřina.
Od Slovenska se pak diskutující pomyslně přesunuli do Maďarska. Řešili, zda se tam po parlamentních volbách vymění vláda a dotkli se i kauzy tamního ministra zahraničí a odhalení jeho rozhovorů s ministrem zahraničí Ruska.
Řeč přišla také na současné válečné konflikty v Íránu a na Ukrajině a jejich dopad na Česko. „Je špatné, že z obou válek trpíme my v Evropě. Vypadá to, že na nás nedbají ani naši protivníci, ani naši spojenci,“ povzdychl si Hudema. „Ale nutí nás to k nějaké svéprávnosti a uvažování, které nám doteď nebylo vlastní,“ nabídl další pohled na věc Zvěřina.
V závěru se pak Staří bílí muži dotkli Green Dealu, výstavby solárních a větrných elektráren nebo rozdělování dotací. „Tady je podle mě poměrně široké pole pro politiky. Řada věcí bude záviset na tom, jestli se nevychovají generace, které budou nenávidět Green Deal,“ uzavřel diskusi Zvěřina.