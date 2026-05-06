Svět by byl bez skandálů politiků horší. Podcast rozebral i „zdivočelé“ chování Petra Pavla

Staří bílí muži   15:00
Svět bez skandálu by asi nebyl v pořádku, shodli se Staří bílí muži a odhalili, v čem jsou skandály politiků pro společnost pozitivní. Probrali i změnu chování hlavy státu. „Podle mého pozorování chování Petra Pavla velmi zdivočelo,“ uvedl Martin Zvěřina během debaty o sporu prezidenta a ministra zahraničí. Komentátoři se dotkli také demonstrací na podporu veřejnoprávních médií.

Smysl protestů je podle diskutujících sporný. „Nedává to moc smysl, aby lidé protestovali proti něčemu, co neexistuje. Má se protestovat proti konkrétním věcem,“ poznamenal Zvěřina s tím, že lidé demonstrovali proti návrhu zákona, který ještě není ani ve Sněmovně.

Jeho kolega Zbyněk Petráček vidí v současných demonstracích spíš obecný nesouhlas s vládou než reakci na konkrétní legislativu.

Dalším tématem, které komentátoři probrali byl spor prezidenta a ministra zahraničí o zahraniční cesty. „Veřejně se probírá něco, co by se nemělo probírat veřejně. Na druhou stranu obě strany sporu tomu přitápí,“ popsal Zvěřina. Podle něho má spor dvě roviny. Vedle souboje eg a uražené ješitnosti, jde i o rozšiřování prezidentských pravomocí. „Ta druhá rovina je možná i důležitější,“ poznamenal a připomněl, že se Petr Pavel pokusil změnit programové prohlášení vlády či nejmenoval Filipa Turka ministrem.

Komentátor pak varoval, že v budoucnu může přijít prezident, který si nebude brát servítky a nebude respektovat zvykové právo. Proto by měla Sněmovna upravit pravomoci prezidenta. „Koneckonců o zpřesnění pravomocí prezidenta mluvil Jan Kysela, který byl poradcem Petra Pavla, a s jehož odchodem, podle mého pozorování, chování Petra Pavla velmi zdivočelo,“ podotkl Zvěřina.

Prezident Petr Pavel vystoupil na dvoudenní konferencí Evropa jako úkol, zaměřenou na evropskou bezpečnost a obranný průmysl či evropskou konkurenceschopnost a strategickou průmyslovou politiku.
Ministr zahraničí Petr Macinka po jednání Bezpečnostní rady státu
David Rath
10 fotografií

Komentátoři se pak přes bitcoinovou aféru bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka a připomenutí politických skandálů první republiky dostali k tomu, proč jsou tyto kauzy pro společnost pozitivní.

„Skandály mi připadají v pořádku, když se o nich mluví a řeší se. Třeba kauza bývalého ministra zdravotnictví Ratha byla dobrá, protože prolomila tabu a dnes víme, že se při zakázkách v některých nemocnicích prostě kradlo,“ vysvětlil Zvěřina a připomněl i případ ředitele motolské nemocnice Miloslava Ludvíka.

Vedoucím zájezdu je Babiš a Trumpovi má co vysvětlovat, soudí Staří bílí muži

Podobné kauzy nejsou totiž jen znakem selhání, ale i důkazem funkční kontroly. „Svět bez skandálů by mi asi ideální nepřipadal, protože tím víc by to bublalo pod povrchem,“ dodal komentátor.

Zbyněk Petráček připomněl, že takový svět bez skandálů najdeme například v Severní Koreji. „Tam, když se stane průšvih, tak toho člověka zastřelí a je po skandálu,“ doplnil.

