Co nám ukazují průzkumy voličských preferencí? Nedávno sice STAN slavil výsledek skoro přes 18 procent a na obrázcích se tvářil, že skoro dohání ANO a rivala ODS předehnal „o parník“. Původem sociolog Petr Kamberský ale vysvětluje: „Záleží na tom, kdo, kdy a jak se ptá. Podle červencového průzkumu agentury NMS má Babiš 31, Rakušan 18 a Kupka 12 procent, ale dle posledního šetření Mediánu má Babiš 34, Rakušan 12 a Kupka 11. Takže rozdíl mezi druhým a třetím je zcela v rámci „směrodatné odchylky“, čili z pohledu statistiky irelevantní.“
Portlík, nebo Hušbauer? Komentátoři mudrovali i nad politickým střetem v metropoli, který podle nich nemá žádné velké téma, souboj vedou jen marketingové agentury.
„Myslel jsem, že vidím reklamu na nějaký komerční produkt,“ uvažuje nad billboardy hlavních stran komentátor webu Lidovky.cz Marek Hudema. A Kamberský přiložil pod kotel: „Když jsem viděl Portlíkův plakát, myslel jsem si podle barev a nesmyslného sloganu, že je to někdo z ANO.“
Rozpočet a jeho schodek jsou čistá hrůza, shodli se oba komentátoři. Zdaleka to ale není druhý nejhorší schodek rozpočtu v české historii, jak se všude tvrdí. Mnohokrát byly schodky mnohem vyšší, vysvětluje v podcastu Petr Kamberský a spolu s Hudemou se vzácně shodli na tom, kdo je skutečným viníkem. Mimochodem, ten viník má dle komentátorů tři jména.
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Schillerová plánuje druhý nejvyšší schodek rozpočtu v historii. Problém je ale jinde
Diskutéři nemohli opomenout ani Donalda Trumpa, jenž sám sebe označuje za „vyrovnaného génia“ (stable genius), který podle Hudemy zavinil spolu se svými nepřáteli na Středním východě drahý benzin a naftu na našich benzinkách. Mezi ony nepřátele patří kromě Íránu i jemenští Húsíové. A konečně přišla řeč i na to, co povstalci adoptovali od koloniální Anglie i od proletářských Sovětů.
Na závěr se komentátoři vrhli na „New Green Deal“ nad Grónskem, z něhož se mohou radovat asi všichni – tedy kromě samotných Gróňanů. Sovám se v Grónsku posledních pár set let prostě nedaří...