PODCAST: Trump omilostnil slovo chcimír a Česko se proti Izraeli neobrátí, zaznělo

V pátek 15. srpna proběhla na Aljašce schůzka amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem. Summit se konal na vojenské základně Elmendorf-Richardson. Úvodní atmosféra summitu v Anchorage se nesla v duchu symbolických gest. Na základně byly rozmístěny čtyři stíhačky F-22, připravené k okamžité reakci.
„Trump do toho tentokrát šel s mnohem vítěznějším postojem než dřív,“ míní komentátor Štěpán Hobza. Rozmístěné letouny přitom pokládá za odstrašující gesto s hlubokým významem. „To, že tam byly rozestavěny letouny, mělo hluboký význam. Sloužilo to k odstrašení. Ohromit se tím Putin asi nenechá, ale je to symbolika, která je také důležitá. To je zásadní rozdíl oproti dřívějším schůzkám,“ řekl.
„Je těžké pochválit jednu či druhou stranu,“ myslí si Zbyněk Petráček. „Rusko má již 25 let stejný establishment, 25 let kultivují jednu politiku, jsou stabilní,“ uvedl. USA či Evropa za tu dobu podle něj zažily mnoho změn. Zdůraznil, že tím nechce Rusku skládat poklonu, pouze konstatuje situaci, že je to pro Rusko jisté plus.
Kazimír a chcimír
Putin je podle Zbyňka Petráčka momentálně obecně považován za „výhradního kazimíra“, zatímco Trump omilostnil známý pojem „chcimír“. „Najednou se ukazuje, že o mír usilují všichni - Ukrajina, Evropa i Trump. Pojem chcimír dneska reprezentuje většinu civilizovaného světa a jediný, kdo do toho hází vidle, je Putin,“ poznamenal Petráček.
K tomu, zda proběhne schůzka Zelenského s Putinem na bilaterální úrovni, jsou komentátoři skeptičtí. „Pro Putina bude těžké z toho vycouvat,“ tvrdí Hobza. „Oba si budou klást podmínky a budou se handrkovat o detailech,“ dodal s tím, že si však myslí, že alespoň k summitu, na kterém bude přítomno více stran, určitě dojde.
|
Putin chtěl jednat se Zelenským v Moskvě. Nabízí se Ženeva, Vídeň i Budapešť
Ohledně místa konání schůzky Zelenského s Putinem si Hobza jistý není. „Meloniová hodně tlačila Řím, Macron tlačí Ženevu - ta by byla symbolická. Je to neutrální půda. A setkal se tam Biden s Putinem,“ zmiňuje.
Obrat Česka proti Izraeli nehrozí
Tento týden jedná prezident Petr Pavel s experty na Blízký východ ohledně situace v Pásmu Gazy a ve čtvrtek se kvůli tomu setká s premiérem Petrem Fialou. Podle Pavla se pohled jeho a vlády k dění na Blízkém východě liší v tom, že kabinet podporuje Izrael takřka bez výhrad k politice Benjamina Netanjahua.
„Proč to podle vás prezident dělá?“ zeptal se komentátorů moderátor podcastu Jaroslav Plesl. „Já si myslím, že to může být snaha o nějakou větší názorovou pestrost,“ uvedl Petráček. Podle Hobzy je Česko v zahraniční politice k Izraeli poměrně izolované co se týká postojů vůči Pásmu Gazy. „Pavel je tu určitě motivován nějakou snahou nás vyvést z izolace,“ pronesl.
|
Izrael schválil plán ofenzivy do Gazy. Nařídil povolat 60 tisíc záložníků
Podle Petráčka chce Pavel připustit i jiný hlas, český obrat o 180 stupňů vůči Izraeli však nehrozí. „Neviděl bych to vyostřeně. Že bychom teď náš postoj k Izraeli otočili o 180 stupňů, si nemyslím,“ řekl.