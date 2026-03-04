„Situace se mění dynamicky. Kdo by tam uvázl, tak tam může zůstat na poměrně dlouhou dobu. Z Ománu se lítá relativně bezpečně, proto se tam lidé stahují,“ řekl Hudema.
Připojil i zkušenosti cestovatelů, kteří se vraceli z Emirátů. „Pro lidi bylo nepříjemné, jak jim nad hlavami v Abú Dhabí nebo v Dubaji sestřelovali drony a jejich zbytky padaly dolů. Další se vraceli z Asie, přiletěli do Dubaje a tam najednou zjistili, že se nemají odtamtud jak dostat,“ doplnil s tím, že stoupají ceny, jak za půjčení auta, tak za letenky, na některých trasách až pětinásobně.
O situaci v Íránu už stejná sestava v podcastu Staří bílí muži diskutovala na konci ledna. Útok tehdy neočekávali. Proč Izrael a USA udeřily právě teď? Podle Břetislava Turečka se tyto státy prostě stihly připravit.
„Probíhala diplomatická jednání. Někdo říká, že se Íránci nechtěli dohodnout, podle mě to nedává logiku. Chtěli, aby byly splněny nějaké jejich požadavky, bylo to velmi tvrdé vyjednávání. K útokům došlo v době, kdy mělo být další kolo jednání. Ománští zprostředkovatelé mluvili o tom, že dohoda je reálně dosažitelná. Najednou ale Izrael rozpoutal válku, takže se dá říct, že je to naopak – hrozilo, že Írán přistoupí na dohodu,“ uvedl Tureček.
|
Chameneí Američanům nevěřil – a dobře věděl proč. Kdo bude jeho nástupce?
Podle Šéfa Centra pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě Praha je řada lidí v arabském světě na straně Íránců. „Když se podíváme na sociální sítě, tak oni říkají, že Američané v Kataru a v Bahrajnu nemají co dělat,“ popsal. Hudema připomněl, že podobně to berou i někteří lidé v Ománu. „Říkají, že je tam strašný nepořádek, chtějí žít v míru s každým. Z jejich pohledu za to může Amerika,“ poznamenal.
Dopady války budou podle Starých bílých mužů hodně záležet na tom, jak bude dlouhá. USA i Izrael mohou podle nich válčit dlouho, ale bude to mít vliv na voliče v obou zemích. „Írán nechce, aby válka byla krátká, chce, aby to nepřátele co nejvíc bolelo,“ míní Tureček.
|
Írán změnil strategii. Chce rozšířit takové utrpení, aby Trump musel couvnout
Komentátoři nezapomněli ani na samotného Donalda Trumpa. Rovněž se dotkli postojů českých politiků a přidali i srovnání současného konfliktu s válečnými operacemi v Sýrii a Afghánistánu.
„Myslím si, že důležité je, kam ta reálná válka zajde. Regionální mocnosti typu Saúdské Arábie mohou říct Trumpovi: ‚Dost, my už jsme za to zaplatili dost‘. Umím si představit, že se v tu chvíli stáhne, ale bude chtít něco, co bude moci vydávat za své vítězství. A stejně to hrají i Íránci. Ta země bude zničená, ale dojednané příměří, ke kterému bude Trump dotlačen, by íránský režim, pokud přežije, vydával za své vítězství,“ uzavřel Tureček.