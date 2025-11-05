PODCAST: Potřebuje prezident Turkův skalp? Staří bílí muži glosují skládání vlády

Nad povolebním vyjednáváním a sestavováním vlády se zamysleli v nejnovější epizodě podcastu Staří bílí muži komentátoři serveru Lidovky.cz Petr Kamberský a Martin Zvěřina spolu s šéfredaktorem MF DNES Jaroslavem Pleslem. Probrali i to, co bude, když stane v čele Sněmovny Tomio Okamura, dotkli se budoucnosti současné opozice a odhadovali, kdy bude nová vláda.

„Myslím si, že důvod, proč je Andrej Babiš pověřen jmenováním vlády a není jmenovaný premiérem, je ten, aby se věci domluvily. Říkám tomu pragmatický zájem dělat politiku, každý hájí svoje zájmy. To je jejich práce a z mého pohledu to oba dělají dobře, zatím,“ poznamenal Kamberský k úloze Andreje Babiše a prezidenta Petra Pavla v procesu sestavování nové vlády.

Staří bílí muži rovněž spekulovali, co by se stalo, když bude do rodící se vlády nominován Filip Turek.

„Jestli Babiš opravdu přinese Turka na seznamu a Petr Pavel bude stát před volbou jako jmenuji, nejmenuji, tak to bude drama. Ale to, co dělají teď, chápu tak, že se snaží dramatu vyhnout a hledají nějaké řešení. To je za mě dobré dělání politiky,“ dodal Kamberský.

„Prezident, aby svým voličům něco ukázal a mohl se jim něčím vykázat, tak potřebuje získat skalp Turka. Myslím si, že Babiš ho nebude nějak zvlášť bránit. Bránit ho bude Petr Macinka a tam se pak ukáže, kdo v koalici má hlavní slovo,“ poznamenal Zvěřina.

Komentátoři nevyloučili ani to, že by fungovala nově zvolená Sněmovna a zároveň se rozpadla jednání o nové vládě. Do jednání o sestavování vlády by pak podle nich mohly vstoupit i další strany.

V závěru se všichni shodli, že novou vládu do konce roku mít asi nebudeme. „Jsme Staří bílí muži a víme, že věci trvají déle, než si člověk myslí,“ uzavřel Plesl.

