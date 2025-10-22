A ten neváhal bořit jeden mýtus za druhým. České zdravotnictví podle něj není na vynikající úrovni, jak si mnozí myslí.
„My tím rádi žijeme a politici tím rádi argumentují v tom smyslu, že nechtějí se zdravotnictvím nic dělat. Nechtějí dělat žádné reformy. Tak řeknou, že už teď máme jedno z nejlepších zdravotnictví na světě. Já myslím, že my máme naprosto průměrné evropské zdravotnictví. A když se podíváte na úmrtnost na infarkt myokardu, podíváte se na úmrtnost na cévní mozkovou příhodu, tak jsme těsně podprůměrní v Evropě,“ řekl Veselka, který se do Česka vrací po půlročním působení v saském Chemnitzu.
Další mýtus podle něj je, že jsme levní. „Máme pouze levnou pracovní sílu a ve všem ostatním nejsme levní. Možná, že jsme levní v některých lécích, to je možné. Ale paradoxní je, jak se prodávají v Česku přístroje. Soukromník koupí stejný přístroj za poloviční cenu, než ho koupí státní nemocnice,“ překvapil.
Řeč došla i na pravděpodobného budoucího ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. „Já bych si dovolil tvrdit, že reformátor asi nebude, protože na reformu zdravotnictví potřebujete podporu politickou a to stojí šílené politické úsilí. A ačkoliv si nemyslím, že by Adam Vojtěch nebyl schopen nějaké reformy, tak Andrej Babiš nebude chtít žádnou reformu. Bude to další údržbářská vláda, bohužel,“ domnívá se Martin Zvěřina.
Co si myslí o dvourychlostním zdravotnictví, v němž existuje oddělená péče pro pacienty s veřejným pojištěním a pro ty, kteří si mohou dovolit zaplatit lepší nebo rychlejší péči?
Poslechněte si nejnovější díl podcastu.