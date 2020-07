Ztroskotat u nás, na Vltavě, není tragédie

BORŠOV NAD VLTAVOU (Jihočeský kraj) Dovolená 2020 asi ve většině případů proběhne příjemným „ztroskotáním“ doma. Tvůrci prázdninové soutěže České televize asi nic netušili o covidu-19, když vymýšleli téma hry populárního Déčka. Pro rok 2020 zvolili název Zachraň trosečníky. Naše knihovna s Turistickým informačním centrem se této soutěže pro děti zúčastňuje již čtvrtý rok a o prázdninách nás navštíví okolo 1600 zvídavých dětí se svými rodiči.

Každý rok v průběhu prázdnin se doplaví do naší obce po řece Vltavě okolo padesáti tisíc vodáků a po známé Fritschově stezce mezi Boršovem nad Vltavou, přes zříceninu hradu Dívčí kámen, do Zlaté Koruny na levém břehu řeky se projde do třiceti tisíc turistů. Tyto skutečnosti a rostoucí zájem o jednodenní příměstskou turistiku nás dovedly k vybudování Turistického informačního centra před pěti lety.



Nejpopulárnějším úsekem vodácké Vltavy je tří až čtyřdenní splouvání řeky mezi Vyšším Brodem a Boršovem nad Vltavou. Na řece působí čtyřicet půjčoven lodí, raftů a dnes žádaných paddleboardů. V letošním roce se mohou poprvé vodáci projít bezpečně po chodníku pod železničním viaduktem. Silnice pod ním byla rozšířena. Poslední dvacetikilometrový úsek sjíždění řeky mezi naší obcí a Zlatou Korunou je čistá romantika vedoucí málo osídlenou krajinou jen s devíti možnostmi, kde se můžeme zastavit na jídlo a pití. Letos díky červnovým dešťům teče ve Vltavě slibných 20 m3/s, a tak to teče příjemně rychle. Ten, kdo se rozhodne pro paddleboard, přidá k romantice i trochu adrenalinu – od dubna jsem si to vyzkoušel již čtyřikrát.

V naší obci přivítá návštěvníka, turistu, dobře vybavený kemp, gotický kostel s ohromnou freskou Sv. Kryštofa, patrona poutníků, nově rekonstruovaný zámeček, valy starého hrádku, mnoho udržovaných parků a především krásná příroda po obou březích Vltavy.

Hladovějící návštěvníky si dovolíme pozvat na čtvrtky kuřat rožněných na otevřeném ohni v kempu, což je místní specialita stejně jako na vyhlášené řízky do Jamného nebo do jedné z prvních soukromých hospod v Čechách do ulice Pod Skálou, kde se již více než třicet let hosté snaží odhalit tajemství speciálního trojobalu.

Na prázdninový turistický ruch jsme dobře připraveni, a tak si na závěr návštěvy Boršova nad Vltavou můžeme návštěvníka ještě jednou pozvat do Turistického informačního centra, kde si do svého turistického deníku může nalepit turistickou vizitku s motivem Fritschovy stezky. Ono totiž ztroskotat u nás na Vltavě v Čechách, rozhodně není tragédie.