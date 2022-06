Kterak jsme lovili medvěda a nalezli páva

Možná jste i vy na konci loňského roku v médiích zachytili informaci o medvědovi, který se prý potuluje v okolí souměstí Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. A možná jste se, stejně jako my, nad touto zprávou jen pobaveně pousmáli. Nám ovšem úsměv na tváři záhy strnul. Konkrétně v neděli 16. ledna, kdy tato šelma podle údajného svědectví dorazila až k nám. A rovnou si vybrala Lesopark Houštka, oblíbené místo nedělních rodinných procházek.

Takovou pátrací akci snad naše město nepamatuje. Do služby jsme povolali všechny strážníky, v permanenci byla Policie ČR včetně kriminalistů, zapojili se myslivci, místní rybáři, ochránci přírody… Nad lesoparkem, kde běhával slavný Emil Zátopek, kroužil vrtulník s termovizí. Celé město se zatajeným dechem sledovalo, jak to všechno dopadne. A nedopadlo! Několikadenní pátrání neobjevilo ani náznak otisku tlapy, a medvěd podle expertů nepustil ani chlup… Zvláštní. Těžko říci, jak to doopravdy bylo. Každopádně, s posledními odchozími odborníky, kteří pro jistotu ještě nějakou dobu prohledávali terén, pomalu utichl i humbuk kolem medvěda. Dnes si na tuto monstrózní pátrací akci málokdo vzpomene.

A proč také. Ve městě už totiž máme nového zvířecího maskota. Jmenuje se Rudolf a je to páv. Pávů máme na našem brandýském zámku hned několik. Bylo tedy logické, že se občané jedné z brandýských čtvrtí obrátili na město, když se jeden z čiperných pavích samců usídlil na střeše domu a obyvatele svým zvučným hlasem tahal z postelí už ve čtyři hodiny ráno. Ať jsme počítali, jak jsme počítali, k zámecké paví rodině tento jedinec prostě nepatřil. Hlášení, kde se potulný páv opět objevil, přibývalo, a tak jsme opět zahájili akci. Nebylo dne, kdy by kastelán Zámku Brandýs nad Labem nevyjížděl do ulic našeho souměstí a společně s městskou policií se jej nesnažil odchytit a připojit k zámeckému hejnu. Všechny pokusy byly ale marné.

Nedostižný páv začal velmi rychle bavit celé město na sociálních sítích. Lidé ho pojmenovali příznačně po jednom z nejvýznamnějších majitelů brandýského zámku, císaři Rudolfu II. Vznikla i FB skupina nazvaná „Páv Rudolf von Brandýs,“ kam občané dennodenně přidávají Rudolfovy fotky. Páv Rudolf se stal zkrátka celebritou, která má díky aktivitě místní výtvarnice Kláry Víškové dokonce své pohlednice a magnetky. A zaujal i redakci jednoho z nejmenovaných deníků. Svou nepolapitelností si od nás Rudolf nakonec vysloužil svobodu a nám nezbývá než doufat, že se mu v ulicích našeho souměstí nic nestane. Stejně tak občané s úsměvem přecházejí fakt, že se jim páv občas proběhne po kapotě vozu nebo je příliš časným budíčkem. Páv Rudolf všem zkrátka zpříjemňuje žití v našem malebném městečku.