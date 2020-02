Čekání na obchvaty si krátíme výsadbou nových stromů

BRANDÝS NAD LABEM - STARÁ BOLESLAV (Středočeský kraj) Naše dvojměstí je první odbočkou za Prahou. V mnoha ohledech je to nesporná výhoda. Co ale touto lokalizací trpí, je kvalita ovzduší. Nejmarkantnějším důvodem, proč se našim obyvatelům „hůř dýchá“, je však především hustota dopravy.

Páteřní komunikace bohužel vedou tím nejužším centrem obou měst. Léta již voláme po pro nás naprosto nezbytném obchvatu Brandýsa nad Labem a Staré Boleslavi. Jedním z pádných argumentů pro odklon dopravy, jsou výsledky šetření kvality ovzduší, které jsme si před dvěma lety nechali zpracovat odbornou firmou. Expertiza v časech dopravní špičky potvrdila vyšší koncentrace polétavého prachu i oxidů dusíku. Imisních limitů naštěstí ani jedna z posuzovaných látek nedosáhla. Tím se ale nelze uklidňovat. Těžko říci, jak je tomu v situacích, kdy je omezen či zastaven provoz na dálnici D10, a všechna auta tudíž musejí přes obě naše města.

Dobrou zprávou je, že se záležitosti ohledně obchvatů začínají hýbat. Boleslavská část je v dokončovací fázi majetkoprávních vyrovnání, obchvat Brandýsa pak Středočeský kraj zařadil na seznam chystaných dopravních staveb, financovaných prostřednictvím IROP.

Přirozené plíce nestačí

Abychom měli i nadále přehled o stavu ovzduší v našem dvojměstí, pořídili jsme si tři vlastní měřící stanice. Ty zatím sledují hodnoty prachových částic. Údaje překlápíme také na webové stránky, takže naši obyvatelé mohou mít v každé chvíli přehled o tom, co dýchají. V budoucnu plánujeme monitorovat i hladinu oxidů dusíku.

Pasivní sledování vzrůstajících hodnot škodlivin a čekání na obchvaty nám ale čistější vzduch nepřinese. Proto se ze všech sil snažíme přitlačit v oblasti výsadby městské zeleně. Máme to privilegium, že se v těsné blízkosti obou našich měst vine pás unikátních borových lesů. Přímo v centru Staré Boleslavi pak leží fragment bývalých lužních lesů, který se pyšní statutem přírodní památky. Tyto „plíce“ ovšem našemu dvojměstí nestačí.

Ovocné sady v centru obou měst

Od roku 2014 jsme tak na území obou našich měst vysadili téměř tisícovku stromů a sedm tisíc keřů. Ke svému konci se nyní chýlí první etapa výstavby městského Central parku o solidní rozloze 3,68 hektaru. Není to ale pouze radnice, kdo usiluje o to, aby bylo naše dvojměstí zelenější. Do výsadby se zapojují i sami občané nebo žáci místních škol. Že je pro řadu z nich zeleň prioritou, jsme se mohli přesvědčit například loni, kdy jsme přišli poprvé s projektem participativního rozpočtu. Hodně návrhů, co je podle obyvatel potřeba zlepšit, se týkalo právě výsadby městské zeleně. Jeden ze čtyř vítězných projektů, ovocné sady v centrech obou měst, se již realizuje. Na návrat stromů do nejužších středů Brandýsa a Boleslavi, se chceme zaměřit i v následujících obdobích. Nejen, že se nám bude lépe dýchat, v letních měsících také ochladí rozpálené ulice. Věřím, že i díky všem těmto snahám zůstane Brandýs nad Labem - Stará Boleslav nadále jedním z měst s nejvyšší kvalitou života v ČR.