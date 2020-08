Frýdek-Místek je městem květinových záhonů a lučního kvítí

FRÝDEK-MÍSTEK (Moravskoslezský kraj) Ve městě máme a udržujeme přes 5 000 m2 záhonů. To jsou pro větší představivost téměř tři hokejové plochy nebo jedno fotbalové hřiště, na kterých by ve více než sto šedesáti záhonech rozkvetly stovky tisíc květů. Kvetou i sloupy veřejného osvětlení a mobilní květinové pyramidy na místeckém náměstí a v jeho okolí.

Z jara se v různých částech města objevují koberce rozkvetlých krokusů, narcisů, tulipánů, řebčíků a modřenců. Předloni na podzim jsme nechali převážně v parcích a kolem frekventovaných ulic vysadit do trávníků na 40 tisíc cibulovin, které svými květy těší kolemjdoucí. Další cibuloviny krášlí kruhové objezdy a na záhonech jsou vysazovány macešky, hvozdíky a pomněnky.

V létě zdobí město záhony letniček a trvalek, které kvetou až do podzimu. Každoročně záhony obměňujeme. Snažíme se dbát na různorodost i barevnost květin, které pravidelně vysazujeme do nových ornamentů a obrazců, aby záhony nebyly fádní a občanům nezevšedněly. Vizuální i druhovou skladbu záhonů a mobilních květinových nádob plánují zaměstnanci odboru životního prostředí a zemědělství magistrátu ve spolupráci s městskou společností TS a.s., která má výsadbu a údržbu květin na starost.

Velký úspěch už řadu let sklízí záhony z přímého výsevu, které připomínají rozkvetlou louku. Tyto záhony se naopak nemění, a to i s ohledem na to, že květiny se přes léto takzvaně vysemení, takže další rok je záhon zase o něco bohatší. Záhony z přímého výsevu připomínající rozkvetlé louky vysazujeme už od roku 2014. Mají spoustu výhod. Jsou rozmanité a divoké. Nakvétají postupně od poloviny června až do prvních mrazíků. Jejich květy nabízejí potravu pro motýly a včely a úkryt pro brouky, takže plní i ekologickou funkci, navíc jsou téměř bezúdržbové a zálivku potřebují jenom v době dlouhodobého sucha.

Rozšiřujeme i záhony z aromatických a okrasných trvalek, které jsme začali zakládat před dvěma lety. Jedná se o pestré a dynamické zákony, na kterých nechybí šanta, šalvěj ani saturejka. Například ten poblíž frekventované křižovatky U Rady jsme loni na podzim doplnili o čtyři a půl tisíce cibulovin, takže z jara byl v záplavě modřenců, krokusů i tulipánů a později fialových česneků a teď na něm kvetou okrasné trvalky, voní aromatické byliny a vše doplňují traviny.

Upravené záhony, rozkvetlé sloupy veřejného osvětlení nebo pyramidy na náměstích umocňují estetickou stránku města, ale také působí na naši psychiku. Pohled na ně v nás zmírňuje stres a napětí, kterého je kolem nás docela dost, takže i proto investujeme do květinové výzdoby města a snažíme se ji rozšiřovat. V návaznosti na úsporná opatření spojená s koronavirem jsme ale letos mohli vyčlenit méně než v loňském roce, a to necelé dva miliony korun. Nové záhony tedy nepřibyly, nicméně ty stávající budou ve městě dotvářet příjemnou atmosféru po celé léto.