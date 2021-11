Jesenice má dva hřbitovy. Vlivem rychlého růstu počtu obyvatel jejich kapacita přestala dostačovat. Rozhodli jsme se tedy, že na jednom z nich necháme postavit kolumbárium. Předpokládala jsem, že to půjde velmi rychle a požádala moji kolegyni zastupitelku, v té době místostarostku Jesenice, zda by připravila výběrové řízení na tuto poměrně jednoduchou a také chtěnou investici. Vůbec jsem netušila, jaké martýrium mě čeká. Místo souhlasného nadšení pro přípravu projektu kolegyně začala řešit, že na hřbitově kolumbárium postavit nelze, neboť to není v souladu s územním plánem města. Moje zděšení bylo obrovské, ale na otázku, kde tedy jinde stavět kolumbárium než na hřbitově, jsem odpověď nedostala.

Územní plán Jesenice sice nebyl ideální, ale nakonec se nám podařilo kolumbárium postavit a při té příležitosti i opravit hřbitovní zeď a vůbec zútulnit celý hřbitov i prostor před ním. Jeseničtí občané byli s novým vzhledem místa spokojeni a to je dobře.

V rámci mé práce navštěvuji velká města i malé vesnice. Troufám si říct, že i podle vzhledu hřbitova lze poznat, jaký je vztah vedení obce k jejich práci. Mnoho starostů a starostek si dalo za jeden ze svých cílů opravu a péči jak o hřbitovy, tak i o osamocené hroby, ale i o malé křížky u cest. To vše nám totiž připomíná naši minulost a dlouhou cestu našich předků k budování a rozvoji naší země. Obzvláště v časech nelehkých, jaká i dnešní doba je, není na škodu se zastavit na hřbitově a zamyslet se nad tím, co všechno jsme museli v minulosti překonat. Někdy nám toto zamyšlení dá sílu pokračovat i přes nepřízeň osudu dál.

Péče o hřbitovy a hroby našich předků patří k povinnosti každého z nás, ať je starosta, zastupitel nebo jenom návštěvník. Jednou se tam sejdeme všichni...