Zájem o hroby klesá, bude třeba místo pro urny

V současné době je možné na městském hřbitově pohřbívat v rakvích, ukládat urny do hrobů, hrobek nebo urnových hrobů. Nachází se zde také rozptylová a vsypová loučka. V posledních letech pozorujeme klesající zájem o pohřbívání do rakví, proto bude do budoucna nutné vybudovat nový hřbitov pro urnové hroby. Na hrobová a vsypová místa se uzavírají desetileté smlouvy o nájmu.

Návštěvníkům hřbitova slouží lavičky, jsou na něm vysázeny okrasné stromy, záhony růží, hortenzií a azalek. I přesto, že zaznamenáváme drobné krádeže výzdoby, naštěstí vandalismus se našemu pohřebišti vyhýbá. Hřbitov je monitorován dvěma kamerami a do budoucna se uvažuje o rozšíření kamerového systému tak, aby pokryl celou plochu. V období zvýšené návštěvnosti hřbitova jako jsou Dušičky, dohlíží na pořádek hlídky městské policie.