Rádi bychom zavedli elektromobilitu

Mezi nejznámější a nejrozšířenější způsoby patří zateplování budov, fotovoltaika, solární ohřev vody, tepelná čerpadla atd. Trendem posledních let je pak elektromobilita. Nejpřirozenějším způsobem je pak diverzifikace krajiny a zalesňování. Tento nejpřirozenější způsob boje proti změně klimatu nám však znesnadňuje česká legislativa, která upřednostňuje ochranu zemědělského půdního fondu před ochranou lesa a zakládáním nových lesních porostů.

Když jsem nastoupil v Kolovratech do funkce starosty (listopad 2014), měly okolní městské části zateplené školy, úřady, tělocvičny atd. Zde v obci bohužel nebylo zateplené nic. Jako první jsme získali dotaci na zateplení nejstarší školní budovy a tělocvičny, následovala multifunkční budova s poštou a základní umělecká škola. Nyní máme připraven projekt na zateplení úřadu a u dalších budov pracujeme na projektové dokumentaci. Bez dotací by to nešlo. Malé městské části a obce disponují omezenými rozpočty, takže z vlastních zdrojů máme s obtížemi na spoluúčast, ale ne na celou investiční akci. Bohužel u starších budov vyžaduje snížení energií větší finanční nároky a dotace ze Státního fondu životního prostředí nepokrývá mnohdy ani třetinu celé investiční akce.

Při snižování emisí v budovách nejde jen o zateplování obálky budovy a výměnu oken, důležitá je i výměna zdroje tepla za ekologičtější a změna zdroje světla. Zajímavé by bylo zapojit i solární ohřev vody nebo fotovoltaiku, zde jsou však náklady příliš vysoké a ani s dotacemi se nevyplatí.

Další možností snižování emisi je elektromobilita. V loňském roce jsme vysoutěžili tři elektromobily. První byl dodán Volkswagen e-Golf, takže s ním již máme první zkušenosti a můžeme říct, že naše předpoklady překonal. Čistě z pohledu pořizovací ceny se tak elektromobily v českém prostředí bez dotací vyplatí až při nájezdu cca 170 000 km.

Porovnání u dalších vozů zatím nemáme a jsme sami zvědaví, jaké vlastnosti bude mít elektrické užitkové vozidlo pro údržbu. V případě, že by se osvědčilo, budeme se snažit, abychom využívali pouze bezemisní provoz. Provoz elektromobilů je šetrný k životnímu prostředí a za jednu z velkých výhod považujeme i nízký hluk.

Asi nejpřirozenějším způsobem potlačení oteplování je výsadba stromů, bohužel ve vnitřním městě to znemožňují sítě a na okrajích zákon o ochraně zemědělského půdního fondu. V případě výstavby okruhu R511 trváme na odstínění zeleným pásem. K tomuto účelu je nutné upravit legislativu.

Na co se někdy zapomíná, je pomoc obyvatelům zvládat horka. Jsem rád, že se nám v Kolovratech podařilo obnovit koupaliště, kterých je nejen v Praze ohromný nedostatek.