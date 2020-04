Zatím bojujeme sami, ale semknutě

BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV Město přívětivé k seniorům. Taková měla být hlavní pointa mého původně zamýšleného článku. Chtěl jsem se rozepsat o tom, jak aktivní seniory v našem městě máme, jak společně tráví volný čas na přednáškách, výletech či kulturních a společenských akcích. A především, jak perfektně je o ně postaráno. To jsem ale ještě netušil, co přinesou následující týdny. Nyní stojíme tváří v tvář pandemii a já ještě víc žasnu nad tím, s jakým obrovským nasazením se všichni snaží o tuto nyní nejzranitelnější skupinu našich obyvatel pečovat. A nejen o ni...

Z ulic Brandýsa nad Labem a Staré Boleslavi se vytratil běžný mumraj a město se na dlouhé týdny položilo do víkendového modu. Za zavřenými dveřmi se ale dějí „velké“ věci. Možná právě proto, že reakce státu na nastalou situaci byla zpočátku, řekl bych, pozvolná, se nám podařilo sestavit tak dobrý krizový tým a vyvolat také obrovskou vlnu solidarity místních občanů i firem a podnikatelů. Informací bylo zprvu pomálu, metodické pokyny téměř chyběly. Bylo, a stále je, tedy na nás, vzít zodpovědnost do vlastních rukou.

Velká část našeho úsilí směřuje právě k již zmíněným starším ročníkům, které tvoří nezanedbatelnou skupinu obyvatel města. Pracovnice sociálního odboru dennodenně na speciální telefonní lince pro seniory zodpoví a vyřídí desítky požadavků. Pečovatelky neúnavně roznášejí těžké nákupy a obědy nad rámec svých běžných pracovních povinností. Stejně tak i dobrovolníci, kteří se s až neuvěřitelnou ochotou do těchto činností zapojili.

Švadlenky šijí, hasiči perou, dobrovolníci roznášejí

A především, jako téměř každý v republice, všichni nyní šijí. Denně tak v našem sběrném boxu přibývají roušky od šikovných mecenášek. Přesto, že jsme již několikrát adresovali kraji náš požadavek na tyto pomůcky, stále jsme totiž neobdrželi nic. Z vlastních zdrojů a díky darům místních maloobchodníků se nám podařilo vybavit zaměstnance úřadu, jednotky IZS i sociální pracovníky. Ochotné švadlenky pak dokázaly zhotovit roušky pro všechny seniory ve městě. Brandýští dobrovolní hasiči se s nasazením, i přes narůstající spánkový deficit, pustili do praní a balíčkování, aby pak dobrovolníci mohli po městě roznést přes 3500 roušek.

Tento fungující tandem ostatně prověříme i v následujících dnech, kdy nás čeká distribuce dezinfekčního prostředku seniorům. To je zatím první „vzácná komodita“, kterou jsme od kraje obdrželi. Zde jsme ale narazili na bariéru, v čem budeme tento prostředek lidem roznášet. Naštěstí máme oporu v několika místních firmách, které nám přislíbily dodat nádobky. Ostatně ochota firem a podnikatelů, kteří mají v současné situaci svých starostí dost, je až zarážející. Téměř každý den přichází někdo další, kdo chce nezištně pomoci. Alespoň drobnou úlitbou z naší strany je návrh na odpuštění tří měsíčních nájmů těm, kteří působí v nemovitostech vlastněných městem. Návrh již prošel Radou města, posvětit jej ale musí ještě zastupitelé.

Občané pomáhají už jen tím, že nařízení dodržují

Neříkám, že je vše růžové. To rozhodně není. Město bude stát tento zdlouhavý boj nemalé prostředky, občané přijdou o řadu nádherných kulturních a společenských akcí, na které jsme se všichni těšili měsíce dopředu. Dopad na místní firemní a podnikatelskou sféru to bude mít nedozírný. Přesto si dovolím tvrdit, že se nám společně daří této situaci čelit se ctí.

Dokonce i chod městského úřadu, byť omezený na pouhá dvě dopoledne v týdnu, se nám podařilo zachovat bez problémů. A to také díky občanům, kteří dodržují nařízení a schůzky s úředníky si domlouvají na předem určenou hodinu online. Poctiví jsou, až na pár výjimek, i v dodržování dalších opatření. V ulicích Brandýsa nad Labem a Staré Boleslavi již zřídka narazíte na někoho, kdo by si směle vykračoval bez zakrytého obličeje. Vím, že je to i výsledek práce našich městských strážníků, kteří s neutuchající trpělivostí na dodržování této povinnosti dohlížejí, upozorňují, vysvětlují, varují..., a když je to nevyhnutelné, tak i pokutují.

Třeba právě skutečnost, že jsme se v uplynulých dnech zařadili mezi města s prvním pozitivním nálezem, přiměje i těch „pár výjimek“, dodržovat předepsaná nařízení. Jen takto semknutě můžeme totiž toto období zdárně překonat.

Mnoho sil v boji a všem velký dík!