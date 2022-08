K létu na Slovanech patří pohoda

Jinak ale k létu na Slovanech neodmyslitelně patří pohoda. Tu již dlouhá léta zajišťujeme tím, že organizujeme letního kino pod širákem a dětský příměstský tábor.

Ten se vždy v červenci, a to již od roku 2002. Poslední ročníky jsme připravili ve spolupráci s 25. základní školou Chválenická a Vodní záchrannou službou Českého červeného kříže Plzeň. Tábor má několik specifik: je určen pro děti od 5 do 14 let bez jakéhokoliv omezení (včetně zdravotního) a nemá žádné turnusy. Rodiče díky tomu mohou děti přihlásit na libovolný počet dnů a je o ně postaráno od 7 hodin ráno až do 17 hodin každý pracovní den. Program je poskládaný tak, aby se nenudili ani ti, kteří tábor využívají celý měsíc. Prolínají se zde programy vzdělávací, tvořivé, sportovní i zábavné. Děti mají možnost poznat naše veřejně přístupná sportoviště a vyzkoušet si i méně známé sporty jako jsou šerm, box, požární sport a ragby. Po dvou letech omezování z důvodu covidu se návštěvnost opět zvýšila a tábor letos využilo 216 dětí, což je pro mne ta nejpříznivější zpráva.

„HRA KU LÉTO“ neboli Hradišťské kulturní léto má tradici jen o dva roky mladší, pořádáme jej již od roku 2000,

kdy se v Hradišti Na Plovárně (dřívější název U jezu) začaly pod názvem HRÁKULA promítat filmy. Letos jsme zahájili 29. července koncertem kapely Extra Band revival a do 7. srpna měli lidé možnost vidět celkem devět filmů. Počasí nám tento rok opravdu přálo,

a tak jsem rád, že hlediště bylo vždy plné a lidé si akci našeho obvodu opravdu užili.

KOKULE neboli Koterovské kulturní léto probíhá v Koterově na hřišti za sokolovnou od roku 2015. V letošním roce nabídlo divákům ohnivou show a sedm filmů.

Navíc jsme letos na Slovanech vybudovali nové sportoviště pod širým nebem: v červenci jsme slavnostně otevřeli nové streetworkoutové hřiště v oblíbeném parku Chvojkovy lomy. Tam si nyní mohou zacvičit všechny věkové kategorie.

Jsem rád, že se letošní léto vydařilo a mohli jsme se konečně po dvou letech setkávat, užívat radosti života a normálně žít.