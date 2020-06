Dovolená jako za starých časů

MILOVICE (Středočeský kraj) Epidemiologická opatření v podobě uzavřených hranic či chybějící toaletní papír v obchodech možná vyvolaly v mnohých z nás mrazivé vzpomínky na časy dávno minulé. Tak dávné, že jsme možná již zapomněli, jaké to bylo, když nebylo. Jak byla omezována naše svoboda, ve vzduchu se vznášel podivný pocit a trochu strach, když udavačství bylo všude kolem nás. A tak jsme si mnohdy udržovali od ostatních lidí obezřetný odstup, jako kdyby trpěli infekční chorobou...

Vždy se snažím dívat na sklenici poloplnou a na všem hledat alespoň něco dobrého. A možná, že to alespoň trochu pozitivní na událostech posledních dnů je připomenutí, že svoboda a cestování do zahraničí nejsou samozřejmostí. A také, že díky spolupráci, ohleduplnosti a solidaritě se dají překonat i složité okamžiky.

Avšak ještě něco dobrého můžeme nyní získat. Můžeme si užít dovolenou a prázdniny bez dlouhého chystání, plánování, hektického balení, náročného cestování, velkých výdajů, dramatických zážitků atd. Můžeme si náš volný čas s rodinou či přáteli užít spontánně - jen tak - doma, na chatě, chalupě či brázděním po krásách Čech, Moravy a Slezska, ale i po krásách svého města či obce, na místech obyčejných, která přitom denně bez povšimnutí či zájmu míjíme. Občas se totiž jen stačí na tato místa podívat jiným pohledem, zažít je a užít si je v jiném tempu. Vychutnat si například skvělé jídlo v restauraci, kam běžně chodíme na polední menu, které zhltneme v patnácti minutách, čímž jen splníme svou povinnost se najíst, aniž bychom si za další hodinu dokázali vůbec vzpomenout, co že jsme to měli k obědu.

Pokud vám ale jen být doma nestačí, toužíte vzít svou rodinu za atrakcemi, chcete se podívat na unikátní krajinu s volně se pasoucími koňmi, pratury či zubry, svézt se v BVP, projít si vietnamskou vesnici a americkou vojenskou základu z 50. let, či navštívit jeden z nejlepších přírodních, zábavně vzdělávacích, rodinných parků v Evropě, přijeďte k nám, do Milovic. Města, na kterém se sice významně podepsal komunistický režim a dvacetiletý pobyt „spřátelených vojsk“, ale díky tomu má dnes i svůj velmi osobitý ráz. Jiné takové město u nás prostě není. V jeho okolí pak naleznete krásné lesy plné hub, zmíněné přírodní rezervace s velkými kopytníky, ojedinělé revitalizované Josefovské tůně na potoku Mlynařice či cyklistickou trasu napojující se na Labskou cyklostezku. Nebo naopak na cyklostezku, kterou se dostanete na kole bezpečně do Prahy (což samozřejmě funguje i obráceně). A tak lze u nás bez problémů strávit pohodový týden plný nevšedních zážitků.

Pokud k nám pojedete autem, jistě oceníte i dostupnost našeho města, které leží mezi dvěma dálnicemi, na půli cesty mezi Prahou a Mladou Boleslaví. To samo o sobě sníží pravděpodobnost uvíznutí v zácpě o polovinu, protože jestli něco v naší zemi pro rozvoj turistického ruchu citelně chybí, je to infrastruktura s kvalitními dopravními cestami na prvním místě. A letošní léto, kdy statisíce rodin nevyrazí k moři, ale třeba do jižních, severních, východních, západních či středních Čech, bude pro naše silnice skutečným zátěžovým testem.

Jen bych si přál, abychom se z tohoto testu všichni ve zdraví vrátili a měli na letošní léto jen příjemné vzpomínky. Od vlády, té současné i té budoucí, té republikové i té krajské, pak očekávám, že se pro ni budování infrastruktury stane skutečnou prioritou. I tak se dá totiž občanům, obcím či firmám reálně pomáhat.

Tak na viděnou u nás, v Milovicích!