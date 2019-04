Neumím si to představit!

MLADÉ BUKY (Královéhradecký kraj) V žádném případě nesouhlasím s další centralizací, která nikdy nepřinesla nic dobrého.

Nedokážu si to, upřímně řečeno, představit ani po praktické stránce - prostory, zaměstnanci... Celý proces se tím v žádném případě nezrychlí. Je to jen další krok, jak dostat státní správu dál od lidí a reálných problémů v dané lokalitě. Klíčem je změna legislativy. Již dnes jsou veškeré centralizované státní úřady a jejich organizační složky naprosto zahlcené, ať již se jedná o Správy povodí, Pozemkový úřad nebo Ředitelství silnic a dálnic atd. Na vyjádření a stanoviska se čeká v řádu několika měsíců, což brzdí rozvoj v nejedné obci. A totéž by se dalo očekávat od centrálního stavebního úřadu.