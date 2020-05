V Moravské Třebové je máj časem lásky a romantických zážitků

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ (Pardubický kraj) Staré pořekadlo „Máj – lásky čas“ má své opodstatnění a v květnu je dvojnásob trefné. V případě svateb možná některé babičky dodají, že „svatba v máji, brzy máry.“ U nás v Moravské Třebové to naštěstí neplatí.

V uplynulém roce se u nás uskutečnilo 16 církevních a 56 občanských sňatků, které se odehrávají nejčastěji na radnici a v prostorách moravskotřebovského zámku. Snoubenci se starých pořekadel nebojí a v květnu naopak počet svatebních obřadů postupně roste. Není divu.

Květen má speciální romantické kouzlo a krásně rozkvetlé zámecké zahrady, které nedávno prošly rekonstrukcí, jsou pro svatby jako stvořené. Věděli to dávní vlastníci zámku i celého panství. Moravská Třebová dosáhla největšího rozkvětu za vlády pánů z Boskovic a Ladislava Velena ze Žerotína v 15. až 17. století, kdy bylo po požárech znovu vystavěno, rozšířeno a opevněno hradbami. V tomto období bylo město známo jako centrum humanistické vzdělanosti i umění a získalo přízvisko Moravské Athény. Slavnostní svatební obřad zde v roce 1616 prožil i Ladislav Velen ze Žerotína s Alžbětou z Thurnu. Tehdy kronikáři svatbu na zámku označovali díky její kráse a velikosti za královskou.

Svatby na zámku mám ze všech nejraději. Obřady zde vždy mají speciální kouzlo, umocněné historickou atmosférou a velkolepostí nádherné stavby s arkádami. Vstupní branou do zámku, jejíž portál z roku 1492 je považován za jednu z nejstarších renesančních památek na sever od Alp, projdeme až na zámecké nádvoří. Kde jinde symbolicky vstoupit do brány manželství, co říkáte?

K netradičním svatbám patří vždy obřady s tlumočníkem, kdy jeden z partnerů je cizím státním příslušníkem. V tomto případě si musím projev oddávajícího pečlivě připravit a samozřejmě jej poté poslat s dostatečným předstihem k překladu. Také svatby s velkým počtem svatebčanů považuji za speciální výzvu, která je pro mě o to náročnější. Pro každou variantu svatby mám připravený projev. V případě svateb na vyžádání dozná projev ještě dalších dodatečných úprav. V detailu je krása a nerad bych novomanželům a ostatním hostům jakýmkoliv způsobem pokazil jejich nezapomenutelné okamžiky. Speciální dárky si ale nechystám, ten největší dárek si přeci snoubenci navzájem dávají na konci obřadu.