Pomoc potřebným přichází nejen v čase svátečním

NÁCHOD (Královéhradecký kraj) Nastaly prosincové dny a s nimi i tradiční čas bilancování, co nám končící rok dal a vzal. Letošní rok se bude hodnotit velice těžce, protože ho ovládly zcela nové a složité okolnosti, které ovlivnily naše životy.

Pozitivní zprávou, které si velice vážím, je fakt, že lidé v Náchodě, ale i v dalších částech naší krásné země ukázali, že mají srdce, umí táhnout za jeden provaz a pomáhat si. A také to, že pomáhat ostatním lze i jindy než jen v době předvánoční, která v nás tradičně probouzí touhu podpořit i ty méně šťastné. O to se samozřejmě i my jako město snažíme během celého roku a pokračujeme v tom i dále. Protože péče a podpora je potřebná nejen v čase svátečním.

To ale neznamená, že by v těchto dnech a týdnech žádné speciální akce neprobíhaly. Ve spolupráci se Střediskem volného času Déčko organizujeme již třetím rokem předvánoční materiální sbírku trvanlivých potravin a hygienických potřeb určenou pro sociálně slabé rodiny s dětmi. Vítány jsou zejména kojenecké výživy, příkrmy, ovocné kapsičky a přesnídávky a jiné trvanlivé potraviny. Dále jednorázové pleny všech velikostí, vlhčící ubrousky a podobné hygienické potřeby. Budeme se také podílet na distribuci potravinové sbírky, kterou chystá Církev bratrská, která letos nemohla pořádat svůj tradiční dobročinný bazar.

Bohužel letošní situace a hygienická a epidemiologická nařízení vnášejí řadu omezení a nejistot do pořádání tradičních akcí. Tou nejtypičtější pro toto období jsou vánoční trhy. Loni jsme také zahájili novou tradici servírování polévky a svařeného vína před náchodskou radnicí. Akce, kdy jsme se všichni mohli alespoň na pár minut zastavit a popřát si hezké svátky i se zástupci radnice, byla velice úspěšná. O jejím konání se rozhodne dle aktuálních podmínek až na poslední chvíli. Musíme totiž brát ohledy na bezpečnost a zdraví všech. Pokud se neuskuteční, budeme se na ni o to více těšit v příštím roce.

Dovolte mi na závěr popřát vám všem příjemně prožité vánoční svátky v kruhu vašich nejbližších a všem přeji to nejdůležitější: pevné zdraví!

Nastaly prosincové dny a s nimi i tradiční čas bilancování, co nám končící rok dal a vzal. Letošní rok se bude hodnotit velice těžce, protože ho ovládly zcela nové a složité okolnosti, které ovlivnily naše životy.