K pořádku pomohla i vyhláška omezující pití alkoholu v ulicích

NÁCHOD (Královéhradecký kraj) Pravá „bílá“ zima se svým příchodem stále otálí, ale i přesto musíme být připraveni na to, až udeří ve své plné síle. A to samozřejmě nejen v souvislosti s údržbou silnic a chodníků, ale také zajištěním střechy nad hlavou pro ty, kteří žijí na ulici.

Náchod naštěstí patří k těm městům, které mají situaci s bezdomovci dlouhodobě pod kontrolou. Situaci u nás sledují strážníci městské policie. Díky tomu víme, že osoby bez domova, které by byly absolutně bez pomoci a neměly se na koho obrátit, se momentálně v Náchodě v podstatě nenacházejí. Pokud by se však přesto v Náchodě objevil někdo, kdo by se v mrazech potřeboval zahřát a přespat v teple, pak mu strážníci zajistí ubytovnu v Běloveské ulici. Tato domluva platí již několik let.

Větší starost nám ale dělají problémoví občané, kteří mají určité zázemí a pohybují se především v okolí nádraží. Často totiž znepříjemňují život slušným lidem. Těchto problematických osob je ve městě kolem desítky, pohybují se zpravidla ve skupinkách. Dříve byla jedním z problematických míst také chátrající textilka Tepna, kde haldy sutin lákaly například zloděje kovů. Tento problém se odkupem pozemku ze strany města, zbouráním ruin a vyčištěním místa podařilo odstranit, za což jsem velmi rád.

Otázku problémových občanů řešíme ve městě ve spolupráci s městskou i státní policií dlouhodobě. Strážníci pravidelně kontrolují okolí obchodních domů, prodejen, kolem nichž se často sdružují, úřadů, nádraží. Zcela rozumím tomu, že některé chování může být pro slušné lidi obtěžující, ale policie musí postupovat pouze podle zákona, který jí určuje rozsah pravomoci. To znamená, že zakročit může pouze, zjistí-li, že byl porušen zákon. Pořádek v ulicích se proto snažíme zajišťovat například pomocí zákazu konzumace alkoholických nápojů na určených veřejných místech. Již před několika lety jsem byl iniciátorem rozšíření počtu míst, na kterých tato vyhláška platí. Díky tomu se nám daří z těchto lokalit problémové občany vykázat.