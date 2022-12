Poslední tři roky byly velmi náročné a společnost byla často rozdělována. Ovšem ne vždy. V situacích, kdy bylo potřeba pomoci, se obyvatelé Náchoda dokázali zapojit do sbírek či hmotné pomoci a jsem hrdý na to, že v takovém městě žiji a pracuji. Věřím, že rok 2023 bude klidnější a situace se bude stabilizovat. Z posledních tří let přicházíme silnější, pokornější, s jinými životními hodnotami, díky čemuž zcela jistě zvládneme i to, co je před námi.

Současná situace samozřejmě tvrdě dopadá nejen na peněženky každého z nás, ale i na rozpočet města. Přesto se ve schváleném rozpočtu na rok 2023 město zavázalo nesnižovat finanční prostředky určené do škol, sociálních služeb a do podpory sportu. V některých případech naopak dochází k jejich mírnému navýšení. Ani tak důležitou položku pro rozvoj města jako jsou investice, nechceme opomenout. V rozpočtu pro rok 2023 (příjmy a výdaje ve výši 584 milionů korun) je zahrnuta i částka 118 milionů korun určená výhradně na investice.

Mezi ty nejdůležitější patří revitalizace Velkých lázní Běloves, na jejíž jednotlivé projekty je vyčleněno 11 mil. Kč. Bude se jednat nejen o pokračující obnovu lázeňského parku, ale také zprovoznění prameníku Jakub a obnovu kolonády IDA.

Mezi další velké plánované investice patří dostavba spolkového domu (42 mil. Kč), realizace druhé etapy opravy komunikace Náchod-Jizbice​ (​​​​19 mil. Kč – úpravy navazující na opravu komunikace plánované Královéhradeckým krajem v úseku Lipí-Jizbice) nebo parkovací plochy na sídlišti SUN (čtyři mil. Kč). Opět nebudou chybět opravy místních komunikací jako například v ulici Na Horním konci nebo místní komunikace na Lipí, Pavlišově a Dobrošově a řada dalších neméně přínosných a důležitých akcí. Stejně jako v předchozích letech je nezanedbatelný objem finančních prostředků (pět mil. Kč) určen do základních a mateřských škol.

Řadu plánů a projektů společně měníme ve skutečnost a Náchod stále posouváme dopředu a proměňujeme v dynamické a moderní město.

Do nového roku 2023 vám všem přeji spoustu pohody, spokojenosti a úspěchů v profesním i soukromém životě. Važme si každého okamžiku. Všechny nás totiž posilují a dávají nám možnost dalšího rozvoje. Abychom to zvládli, potřebujeme hlavně pevné zdraví a to vám z celého srdce přeji.